Аварія на тепломережі біля Центрального вокзалу. До «Київтеплоенерго» прийшли з обшуками

Торік на підприємстві було проведено понад 60 обшуків та слідчих дій.

До підприємства «Київтеплоенерго» прийшли представники Національної поліції для проведення слідчих дій через пошкодження тепломережі на перетині вул. Симона Петлюри та вул. Жилянської у столиці, повідомила КМДА із посиланням на пресслужбу підприємства 10 січня. КП заявило, що обшуки тривали весь день і перешкоджали нормальній роботі окремих підрозділів.

Ключові факти

Підприємство заявило про «необґрунтований системний тиск з боку правоохоронних органів». «Техногенну надзвичайну ситуацію використовують як можливість досягти політичних цілей», – сказано у заяві КП.

Згідно із повідомленням, у планах «Київтеплоенерго» є реконструкція тепломережі, куди входить пошкоджена ділянка магістралі неподалік від Центрального вокзалу, і вже виконана відповідна проєктна робота.

Підприємство нагадало, що через війну знизилася можливість фінансування проєктів реконструкції тепломереж і з огляду на пріоритетність фінансування відновлення енергооб’єктів у 2024 році не вдалося провести реконструкцію тепломережі на вул. Симона Петлюри.

Планується, що ці роботи буде виконано в міжсезоння, враховуючи фінансову й ресурсну потребу, а також особливості розташування – мережі пролягають в історичному центрі міста.

Наразі над ліквідацією наслідків аварії працює три аварійно-відновлювальні бригади, у складі яких до 40 осіб та понад 10 одиниць спецтехніки, аби якнайшвидше відновити теплопостачання для будинків мікрорайону.

Контекст

9 січня близько 16:40 у столиці сталась аварія на тепломережі неподалік від Центрального вокзалу, внаслідок прориву трубопроводу було пошкоджено будівлю поруч – приміщення хостелу та адмінбудівлю.

Від теплопостачання було відключено понад 230 будинків. Очікувалося, що протягом доби енергетики відновлять послугу всім будівлям за винятком шести, які обігріватимуть за допомогою мобільних пересувних котелень до моменту повноцінного відновлення подання тепла.

У квітні 2024 року до «Київтеплоенерго» з обшуками приходили працівники Печерського управління поліції Головного управління Нацполіції у Києві та Служби безпеки України. Слідчі дії були повʼязані зі справою про закупівлю запчастин.