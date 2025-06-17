ЄС має бути відкритим для відновлення імпорту російського газу в разі укладення мирної угоди про припинення війни в Україні, зазначила Австрія – одна з небагатьох країн у блоці, яка відкрито висунула таку можливість. Про це Financial Times заявило Міністерство енергетики Австрії.
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Ключові факти
- Відень вважає, що Брюссель має переглянути заборону після закінчення війни в Україні. Державна секретарка Австрії з енергетики Елізабет Цехетнер звернулася з таким закликом до своїх колег із ЄС на зустрічі у Люксембурзі 16 червня, заявили дипломати, обізнані про перебіг обговорень.
- Єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен наголосив, що потенційна мирна угода «не має призвести до того, що ми знову почнемо імпортувати російський газ».
- «Це було б дуже нерозумним рішенням, бо це було б просто поповненням військової скарбниці Путіна грошима. Я думаю, це було б повторенням помилок, які ми зробили у минулому», – додав він.
- Раніше європейські чиновники обговорювали, чи має повернення до російського газу бути частиною мирних переговорів з Росією – Єврокомісія рішуче виступила проти такого кроку.
- Брюссель також пропонує заборонити трубопроводи Nord Stream, що зʼєднують Німеччину з Росією – захід, схвалений канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем як спосіб придушити будь-які потенційні внутрішні дискусії щодо повернення до дешевого російського газу.
- Відень зробив кроки з диверсифікації постачання, зокрема за рахунок постачання газу з інших європейських країн, таких як Німеччина. Країну, яка є політично нейтральною, але підтримує санкції, розкритикували за відставання у зниженні цієї залежності з початку війни.
- Угорщина та Словаччина, які, як і раніше, залежать від російського газу і в яких діють дружні Росії уряди, відкрито виступили проти плану Єврокомісії з повного припинення імпорту російського викопного палива до 2027 року.
- Італія раніше також висувала варіант відновлення імпорту газу після закінчення війни під час обговорень за зачиненими дверима.
Контекст
Позиція Відня знаменує собою перший випадок з моменту повномасштабного вторгнення Москви в Україну в 2022 році, коли держава – член ЄС, за винятком Угорщини та Словаччини, відкрито висловлюється про відновлення імпорту російського газу після закінчення війни.
Австрія десятиліттями сильно залежала від російського газу, імпортуючи близько 80% свого газу з країни до війни в Україні. Ця залежність була підкріплена довгостроковими контрактами між російським «Газпромом» та австрійською OMV, у якій уряду належить 31,5%. OMV розірвала відносини з «Газпромом» у грудні минулого року після тривалої суперечки щодо контракту.
17 червня Європейська комісія має намір запропонувати заборонити будь-які нові газові контракти з Росією і розірвати наявні протягом наступних двох років незалежно від результату мирних переговорів.
На відміну від імпорту російського вугілля, який ЄС заборонив у 2022 році, та цінової межі G7 на російську нафту, введеної в 2023 році, газ не підпадав під будь-які обмеження ЄС, хоча більшість країн значною мірою припинили імпорт російського викопного палива. Водночас імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) виріс, досягнувши рекордних 16,5 млн т минулого року.
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