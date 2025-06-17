ЄС має бути відкритим для відновлення імпорту російського газу в разі укладення мирної угоди про припинення війни в Україні, зазначила Австрія – одна з небагатьох країн у блоці, яка відкрито висунула таку можливість. Про це Financial Times заявило Міністерство енергетики Австрії.

Ключові факти

Відень вважає, що Брюссель має переглянути заборону після закінчення війни в Україні. Державна секретарка Австрії з енергетики Елізабет Цехетнер звернулася з таким закликом до своїх колег із ЄС на зустрічі у Люксембурзі 16 червня, заявили дипломати, обізнані про перебіг обговорень.

Єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен наголосив, що потенційна мирна угода «не має призвести до того, що ми знову почнемо імпортувати російський газ».

«Це було б дуже нерозумним рішенням, бо це було б просто поповненням військової скарбниці Путіна грошима. Я думаю, це було б повторенням помилок, які ми зробили у минулому», – додав він.

Раніше європейські чиновники обговорювали, чи має повернення до російського газу бути частиною мирних переговорів з Росією – Єврокомісія рішуче виступила проти такого кроку.

Брюссель також пропонує заборонити трубопроводи Nord Stream, що зʼєднують Німеччину з Росією – захід, схвалений канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем як спосіб придушити будь-які потенційні внутрішні дискусії щодо повернення до дешевого російського газу.

Відень зробив кроки з диверсифікації постачання, зокрема за рахунок постачання газу з інших європейських країн, таких як Німеччина. Країну, яка є політично нейтральною, але підтримує санкції, розкритикували за відставання у зниженні цієї залежності з початку війни.

Угорщина та Словаччина, які, як і раніше, залежать від російського газу і в яких діють дружні Росії уряди, відкрито виступили проти плану Єврокомісії з повного припинення імпорту російського викопного палива до 2027 року.

Італія раніше також висувала варіант відновлення імпорту газу після закінчення війни під час обговорень за зачиненими дверима.

Контекст

Позиція Відня знаменує собою перший випадок з моменту повномасштабного вторгнення Москви в Україну в 2022 році, коли держава – член ЄС, за винятком Угорщини та Словаччини, відкрито висловлюється про відновлення імпорту російського газу після закінчення війни.

Австрія десятиліттями сильно залежала від російського газу, імпортуючи близько 80% свого газу з країни до війни в Україні. Ця залежність була підкріплена довгостроковими контрактами між російським «Газпромом» та австрійською OMV, у якій уряду належить 31,5%. OMV розірвала відносини з «Газпромом» у грудні минулого року після тривалої суперечки щодо контракту.

17 червня Європейська комісія має намір запропонувати заборонити будь-які нові газові контракти з Росією і розірвати наявні протягом наступних двох років незалежно від результату мирних переговорів.

На відміну від імпорту російського вугілля, який ЄС заборонив у 2022 році, та цінової межі G7 на російську нафту, введеної в 2023 році, газ не підпадав під будь-які обмеження ЄС, хоча більшість країн значною мірою припинили імпорт російського викопного палива. Водночас імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) виріс, досягнувши рекордних 16,5 млн т минулого року.