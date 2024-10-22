Автопроизводители столкнулись с первым за два года продолжительным спадом продаж в Европе

Европа является третьим региональным автомобильным рынком в мире после Азии и США.

В сентябре регистрация новых автомобилей в Европе упала на 4,2% по сравнению с прошлым годом, до 1,12 млн единиц, заявила Европейская ассоциация автопроизводителей, пишет Bloomberg . Рост продаж электромобилей оказался недостаточным, чтобы компенсировать спад продаж моделей с двигателем внутреннего сгорания.

Ключевые факты

Последнее количество регистраций снижалось в течение нескольких месяцев подряд в середине 2022 года.

Инфографика: Bloomberg

Европейские автопроизводители тяжело наращивают продажи на внутреннем рынке, поскольку затяжной спад и высокие процентные ставки сокращают издержки. Stellantis NV, владелец таких брендов, как Fiat и Peugeot, зафиксировал одно из самых больших падений: количество регистраций в регионе упало на 26%.

«Положительного импульса до конца года не наблюдается – экономика ослабевает, значительная геополитическая напряженность не ослабевает и вызывает неопределенность как среди частных, так и коммерческих клиентов», – сообщил Константин Галл, руководитель отдела мобильности EY в Западной Европе.

В то время как в Великобритании и Испании продажи немного выросли, в Германии, Франции и Италии они упали, что привело к снижению общих поставок по региону.

Продажа электромобилей возобновилась в сентябре, что является благоприятным знаком для отрасли. Поставки электромобилей подскочили на 24% в Великобритании, где автопроизводители предоставляют большие скидки, чтобы попытаться выполнить правительственный мандат по продаже транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. В Германии, где правительство обсуждает потенциал новых стимулов, продажи электромобилей выросли на 8,7%.

С начала года продажи электромобилей в регионе по-прежнему снизились на 2,6%. Перспективы усложняются запланированными пошлинами на китайские электромобили в размере до 45%, которые должны вступить в силу в ближайшие недели.

Контекст

В августе китайские производители продали меньше всего электромобилей клиентам по всей Европе за 18 месяцев, в том же месяце количество регистраций сократилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Падение на 48% привело к понижению доли китайских брендов второй месяц подряд.

В секторе электромобилей наблюдается общеевропейский спад. Потребители недовольны высокой стоимостью владения электромобилями, крупнейшие европейские автопроизводители теперь пытаются оживить продажу с помощью недорогих моделей. Renault представила свой новый R5 за €25 000 ($27 053), а Stellantis начала поставку своего городского автомобиля Citroën ë-C3 за €23 300 в середине сентября.

Крупнейший автопроизводитель региона Volkswagen AG обдумывает беспрецедентное закрытие заводов в Германии из-за падения спроса. Его спортивный автомобильный бренд Porsche AG и конкурирующая Mercedes-Benz Group AG скорректировали свои амбиции в области электромобилей.