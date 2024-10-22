Автовиробники зіткнулися з першим за два роки тривалим спадом продажів у Європі

Європа є третім за величиною регіональним автомобільним ринком у світі після Азії та США.

У вересні реєстрація нових автомобілів у Європі впала на 4,2% порівняно з минулим роком, до 1,12 млн одиниць, заявила Європейська асоціація автовиробників, пише Bloomberg . Зростання продажів електромобілів виявилося недостатнім, щоб компенсувати спад продажів моделей із двигуном внутрішнього згоряння.

Ключові факти

Востаннє кількість реєстрацій знижувалась протягом кількох місяців поспіль у середині 2022 року.

Інфографіка: Bloomberg

Європейські автовиробники важко нарощують продажі на внутрішньому ринку, оскільки затяжний спад і високі відсоткові ставки скорочують витрати. Stellantis NV, власник таких брендів, як Fiat та Peugeot, зафіксував одне з найбільших падінь: кількість реєстрацій у регіоні впала на 26%.

«Позитивного імпульсу до кінця року не спостерігається – економіка слабшає, значна геополітична напруженість не слабшає і викликає невизначеність як серед приватних, так і серед комерційних клієнтів», – повідомив Константин Галл, керівник відділу мобільності EY у Західній Європі.

У той час як у Великій Британії та Іспанії продажі трохи зросли, у Німеччині, Франції й Італії вони впали, що призвело до зниження загальних поставок по регіону.

Продаж електромобілів відновився у вересні, що є сприятливим знаком для галузі. Постачання електромобілів підскочили на 24% у Великій Британії, де автовиробники роблять великі знижки, щоб спробувати виконати урядовий мандат із продажу транспортних засобів з нульовим рівнем викидів. У Німеччині, де уряд обговорює потенціал нових стимулів, продаж електромобілів зріс на 8,7%.

З початку року продаж електромобілів у регіоні, як і раніше, знизився на 2,6%. Перспективи ускладнюються запланованими митами на китайські електромобілі у розмірі до 45%, які мають набути чинності найближчими тижнями.

Контекст

У серпні китайські виробники продали найменше електромобілів клієнтам по всій Європі за 18 місяців, того ж місяця кількість реєстрацій скоротилася майже вдвічі порівняно з минулим роком. Падіння на 48% призвело до зниження частки китайських брендів другий місяць поспіль.

У секторі електромобілів спостерігається загальноєвропейський спад. Споживачі незадоволені високою вартістю володіння електромобілями, найбільші європейські автовиробники тепер намагаються пожвавити продаж за допомогою недорогих моделей. Renault представила свій новий R5 за €25 000 ($27 053), а Stellantis почала постачання свого міського автомобіля Citroën ë-C3 за €23 300 у середині вересня.

Найбільший автовиробник регіону Volkswagen AG обмірковує безпрецедентне закриття заводів у Німеччині через падіння попиту. Його спортивний автомобільний бренд Porsche AG і конкуруюча Mercedes-Benz Group AG скоригували свої амбіції в області електромобілів.