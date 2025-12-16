Уровень безработицы в США вырос до 4,6% в ноябре, свидетельствуют данные Бюро статистики труда США. Это самый высокий показатель с сентября 2021 года и сигнал об ослаблении рынка труда в крупнейшей экономике мира, пишет FT .

Детали

В ноябре экономика США добавила 64 000 рабочих мест, что превысило ожидания аналитиков Bloomberg на уровне 50 000. В то же время в октябре было потеряно 105 000 рабочих мест, и этот провал перекрыл положительный результат ноября.

Уровень безработицы вырос с 4,4% в сентябре 2025 года до 4,6% в ноябре. Данные за октябрь бюро не обнародовало из-за недавнего шатдауна в США, который усложнил сбор статистики.

После публикации отчета снизилась доходность краткосрочных гособлигаций США, чувствительных к ожиданиям монетарной политики. Доходность двухлетних казначейских облигаций упала на 0,02 п.п. – до 3,49%.

Контекст

Отчет о рынке труда стал первым полноценным индикатором состояния экономики после правительственного шатдауна.

Когда безработица растет, это сигнализирует об охлаждении экономики и рынка труда. ФРС на это обычно реагирует снижением ключевой ставки, чтобы удешевить кредиты, стимулировать расходы, инвестиции и наем.

На прошлой неделе ФРС снизила ставки до минимума за три года. Глава центробанка США Джером Пауэлл предупредил, что показатели занятости могут быть завышены примерно на 60 000 рабочих мест в месяц и впоследствии пересмотрены.

Дополнительное давление на регулятора оказывает президент Дональд Трамп, который публично призывает ФРС быстрее и глубже снижать ставки.

Рынки закладывают два снижения процентных ставок на 25 базисных пунктов до конца 2026 года.