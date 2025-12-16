Рівень безробіття у США зріс до 4,6% у листопаді, свідчать дані Бюро статистики праці США. Це найвищий показник з вересня 2021 року та сигнал про ослаблення ринку праці в найбільшій економіці світу, пише FT .

Деталі

У листопаді економіка США додала 64 000 робочих місць, що перевищило очікування аналітиків Bloomberg на рівні 50 000. Водночас у жовтні було втрачено 105 000 робочих місць, і цей провал перекрив позитивний результат листопада.

Рівень безробіття зріс з 4,4% у вересні 2025 року до 4,6% у листопаді. Дані за жовтень бюро не оприлюднювало через нещодавній шатдаун у США, який ускладнив збір статистики.

Після публікації звіту знизилася прибутковість короткострокових держоблігацій США, чутливих до очікувань монетарної політики. Дохідність дворічних казначейських облігацій впала на 0,02 в.п. – до 3,49%.

Контекст

Звіт про ринок праці став першим повноцінним індикатором стану економіки після урядового шатдауну.

Коли безробіття зростає, це сигналізує про охолодження економіки та ринку праці. ФРС на це зазвичай реагує зниженням ключової ставки, щоб здешевити кредити, стимулювати витрати, інвестиції та найм.

Минулого тижня ФРС знизила ставки до мінімуму за три роки. Голова центробанку США Джером Пауелл попередив, що показники зайнятості можуть бути завищені приблизно на 60 000 робочих місць на місяць і згодом переглянуті.

Додатковий тиск на регулятора чинить президент Дональд Трамп, який публічно закликає ФРС швидше і глибше знижувати ставки.

Ринки закладають два зниження процентних ставок на 25 базисних пунктів до кінця 2026 року.