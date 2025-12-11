Федеральная резервная система США завершила 2025 год очередным смягчением монетарной политики, снизив ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта – до диапазона 3,5-3,75%, сообщается на сайте ФРС. Рынки встретили новость оптимистично.
- «Имеющиеся индикаторы отмечают, что экономическая активность продолжает увеличиваться умеренными темпами, – говорится в заявлении FOMC. – Рост занятости замедлился в этом году, а уровень безработицы повысился в сентябре. Инфляция ускорилась по сравнению с началом года и остается несколько повышенной».
- FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Неопределенность относительно экономических прогнозов остается повышенной, в то же время риски ухудшения ситуации на рынке труда выросли в последние месяцы, отмечается в заявлении.
- Комитет готов скорректировать подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению поставленных целей, сообщили в ФРС.
- Снижение ключевой ставки поддержали девять членов комитета против трех (один предлагал снизить ставку сразу на 0,5 п.п., а двое выступили против любого снижения), что, как указывает The Hill, довольно необычно для Федрезерва и последний раз такое произошло в сентябре 2019 года.
- Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.
- Рынки встретили новость оптимистично, хотя и с некоторой осторожностью. Основные индексы США закрыли торги в плюсе: Dow Jones Industrial Average подскочил на 510 пунктов (+1,1%), S&P 500 вырос на 0,7%, а Nasdaq Composite прибавил 0,3%, пишет NBC News.
- Для обычных американцев это снижение означает более дешевые кредиты: ставки по ипотеке, автокредитам и картам могут упасть, хотя эффект проявится не сразу. Экономисты Reuters прогнозируют, что рефинансирование ипотеки уже вскоре сэкономит домохозяйствам значительные суммы. Однако неопределенность из-за политики президента Трампа и бум инвестиций в ИИ может изменить траекторию.
- Глава ФРС Джером Пауэлл считает, что руководство ФРС «хорошо подготовлено» к тому, чтобы подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация в экономике после очередного снижения ставки. По его словам, до следующего заседания FOMC в январе будет опубликовано «очень много данных», и они будут учитываться при принятии решений о денежно-кредитной политике.
- Пауэлл заявил, что следующим шагом ФРС вряд ли станет увеличение процентной ставки. «Я не думаю, что повышение ставки является базовым сценарием для кого угодно», – сказал он во время пресс-конференции, передает CNBC.
Контекст
Это уже третье последовательное снижение ставки в текущем году: аналогичные шаги были сделаны в сентябре (на 50 б.п.) и октябре (на 25 б.п.), что в целом уменьшило ее на 1,75 процентного пункта с пикового уровня. Решение принято на фоне умеренного роста экономики, но с учетом признаков ослабления рынка труда и инфляции, которая все еще превышает целевой показатель в 2%.
Ранее Трамп открыто размышлял об увольнении Пауэлла, а его главный экономический советник сказал, что администрация изучает, имеет ли он полномочия сделать это – только для того, чтобы президент позже сказал, что не намерен доводить дело до конца.
Трампа возмущает подход ФРС, он регулярно требует снижения ставок и обвиняет центральный банк в том, что тот не прислушивается к его призывам.
Глава ФРС неоднократно заявлял, что пошлины Трампа создали неопределенность относительно экономических перспектив США.
