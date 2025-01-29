BGV Group Буткевича тестирует украинский графит для производства литий-ионных батарей

Группа BGV Геннадия Буткевича, одного из совладельцев сети АТБ, успешно завершила лабораторные и полупромышленные испытания по очистке графита до батарейного качества (99,99%) и производству сферического графита (SPG). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Подробности

Проект горно-обогатительного комплекса на базе Балаховского месторождения в Кировоградской области планируется начать в первом квартале 2026 года. По состоянию на начало 2025-го компания завершила предварительное технико-экономическое обоснование и вместе с финской Metso работает над базовым инжинирингом обогатительной фабрики. Планируется, что предприятие производит графитовый концентрат с содержанием углерода 97%.

Компания начнет проектировочные работы завода по производству SPG уже в 2025 году. Ожидается, что предприятие станет одним из самых больших в Европе, с проектной мощностью 50 000 тонн графитового концентрата. Из этого объема 19 000 тонн пригодятся для производства сферического графита для литий-ионных батарей.

Еще одним стратегическим направлением BGV является производство бериллия. В последние годы компания провела заверочное бурение, химические, минералогические и технологические исследования. В 2024 году стартовали работы по предварительному технико-экономическому обоснованию комплекса.

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Контекст

Геннадий Буткевич является владельцем BGV Group Management – ​​инвестиционной компании, развивающей проекты в таких секторах, как добыча полезных ископаемых, переработка, энергоэффективность, ритейл и девелопмент.

Forbes оценивал состояние Буткевича в $530 млн. Он совладелец сети магазинов АТБ и инвестирует в разработку месторождений редкоземельных металлов, урана и графита в Житомирской и Кировоградской областях.

В октябре 2024 года Буткевич получил разрешение от Антимонопольного комитета Украины на приобретение компании УТ Пауэр, основная деятельность которой сосредоточена на производстве электроэнергии.