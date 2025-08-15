Группа BGV Group Management Геннадия Буткевича в августе заключила соглашение о приобретении ООО «Житомирские инвестиции», в собственности которого находилось здание ЦУМа в Житомире. В планах компании – капитальный ремонт, но с сохранением фасада. Об этом говорится в сообщении группы.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Житомирский ЦУМ – четырехэтажное здание с цокольным этажом, построенное в 1961 году по типовому проекту советской эпохи. Общая полезная площадь – 4572 кв. м.
- Как отметила BGV Group, обследование и оценка технического состояния универмага подтвердили необходимость проведения восстановительных работ. В частности, для дальнейшей эксплуатации ЦУМа следует отремонтировать кровлю, заменить внутренние инженерные сети, выполнить утепление здания, восстановить внутреннюю отделку и учесть инклюзивные составляющие.
- В то же время новый владелец заявил, что ЦУМу важно сохранить внешний узнаваемый вид фасада как архитектурной визитки Житомира.
Контекст
10 июля стало известно, что ООО «Пауэр Плейс» Геннадия Буткевича подало заявку в АМКУ на получение контроля над ООО «Житомирские инвестиции», которое, в частности, владеет зданием житомирского ЦУМа. 11 июля комитет по результатам заседания предоставил соответствующее разрешение.
Как писал Forbes Ukraine, группа уже тестирует форматы, которые могут быть использованы в ТЦ. В 2024 году BGV Development начала развивать сеть районных и пригородных торговых центров в регионе. Пилотным стал житомирский ТЦ «Жито» общей площадью более 4100 кв. м. С апреля 2025 года под одной крышей здесь работают супермаркет АТБ, Sinsay, Prostor, Anabel Arto и кафе.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.