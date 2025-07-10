Компания ООО «Пауэр Плейс» Геннадия Буткевича подала заявку в Антимонопольный комитет (АМКУ) на получение контроля над ООО «Житомирские инвестиции», которое, в частности, владеет зданием житомирского Центрального универмага. Об этом свидетельствует повестка дня заседания АМКУ на 10 июля.

Ключевые факты

Компания ООО «Пауэр Плейс» Геннадия Буткевича с КВЭДом «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества» намерена получить контроль над ООО «Житомирские инвестиции».

Эта компания создана в декабре 2024 года и ею владеет Оксана Палица, следует из данных YouControl. Предприниматель – бывшая супруга Игоря Палицы, сообщало в октябре 2020 года «Следствие.Инфо».

Среди собственности компании – два земельных участка на Житомирщине и семь объектов недвижимости в самом Житомире. Среди них – Центральный универмаг по улице Киевской, 37.

Контекст

Буткевич – не новичок на рынке недвижимости. Компания BGV Development, ведущая деволоперские проекты группы BGV Development, появилась в июне 2024-го. Строительный сектор уже сегодня нуждается в значительных инвестициях, стратегическом подходе и объединении усилий, говорил в письменном ответе Forbes Ukraine Буткевич.

В 2023 году он инвестировал в строительство жилого массива в Житомире и строительство нового стадиона, писал Forbes Ukraine в феврале 2024-го.

В начале октября 2024 года BGV Group Management и Saga Development подписали соглашение о стратегическом партнерстве. «Начинаем его с проекта Boston Creative House», – говорил CEO Saga Development Андрей Вавриш.

В ноябре 2024-го Буткевич начал возводить коттеджный городок Equides Villas в Лесниках Киевской области. Комплекс интегрируется в территорию клуба Equides Villas, и резиденты коттеджного городка будут иметь к нему доступ. Общая площадь жилой застройки Equides Villas в Лесниках под Киевом – 5312 кв. м. Всего в планах застройщика – 51 загородная вилла.

В апреле 2025 года BGV Development открыла первый торговый центр «Рожь» в Житомире. Он находится в районе Крошня на перекрестке улицы Атаманов Соколовских и проспекта Независимости. ТЦ общей площадью 3811 кв. м построен по принципу ритейл-парка: имеет отдельные входы в магазины с улицы и парковку у фасадов. «Жито» – двухэтажный ТЦ с видовым лифтом. На территории ТЦ предусмотрены площади для 15 магазинов и кафе.