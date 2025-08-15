Група BGV Group Management Геннадія Буткевича у серпні уклала угоду про придбання ТОВ «Житомирські інвестиції», у власності якого знаходилася будівля ЦУМу в Житомирі. У планах компанії – капітальний ремонт, але зі збереженням фасаду. Про це йдеться у повідомленні групи.

Деталі

Житомирський ЦУМ – чотириповерхова будівля із цокольним поверхом, зведена у 1961 році за типовим проєктом радянської епохи. Загальна корисна площа – 4572 кв. м.

Як зазначила BGV Group, обстеження та оцінка технічного стану універмагу підтвердили необхідність проведення відновлювальних робіт. Зокрема, для подальшої експлуатації ЦУМу слід відремонтувати покрівлю, замінити внутрішні інженерні мережі, виконати утеплення будівлі, відновити внутрішнє оздоблення та врахувати інклюзивні складові.

Водночас новий власник заявив, що ЦУМу важливо зберегти зовнішній впізнаваний вигляд фасаду як архітектурної візитівки Житомира.

Контекст

10 липня стало відомо, що ТОВ «Пауер Плейс» Геннадія Буткевича подало заявку в АМКУ на набуття контролю над ТОВ «Житомирські інвестиції», яке, зокрема, володіє будівлею житомирського ЦУМу. 11 липня комітет за результатами засідання надав відповідний дозвіл.

Як писав Forbes Ukraine, група вже тестує формати, які можуть бути застосовані в ТЦ. У 2024-му BGV Development почала розвивати мережу районних і приміських торгових центрів у регіоні. Пілотним став житомирський ТЦ «Жито» загальною площею понад 4100 кв. м. З квітня 2025-го під одним дахом тут працюють супермаркет АТБ, Sinsay, Prostor, Anabel Arto та кафе.