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«Фокусный регион». Совладелец АТБ Геннадий Буткевич покупает ЦУМ в Житомире. Что он задумал

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

2 хв читання

Буткевич BGV /Антон Забельский для Forbes Ukraine

С 2015-го группа Буткевича инвестировала более 3,5 млрд грн в житомирские проекты Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

Геннадий Буткевич заходит в центр Житомира. Совладелец крупнейшей продуктовой сети страны АТБ может получить контроль над компанией, которой принадлежит Центральный универмаг в городе. Что он будет делать с историческим зданием?

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Совладелец АТБ увеличивает количество активов в Житомире. Антимонопольный комитет разрешил ООО «Пауэр Плейс» Геннадия Буткевича приобрести ООО «Житомирские инвестиции».

Компания создана в декабре 2024 года, свидетельствуют данные YouControl. Ее владелица – Оксана Палица, бывшая жена депутата и совладельца гостиницы «Буковель» Игоря Палицы.

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