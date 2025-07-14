Геннадий Буткевич заходит в центр Житомира. Совладелец крупнейшей продуктовой сети страны АТБ может получить контроль над компанией, которой принадлежит Центральный универмаг в городе. Что он будет делать с историческим зданием?
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Совладелец АТБ увеличивает количество активов в Житомире. Антимонопольный комитет разрешил ООО «Пауэр Плейс» Геннадия Буткевича приобрести ООО «Житомирские инвестиции».
Компания создана в декабре 2024 года, свидетельствуют данные YouControl. Ее владелица – Оксана Палица, бывшая жена депутата и совладельца гостиницы «Буковель» Игоря Палицы.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.