Программа «Национальный кэшбек» не повлияла на деятельность 41,9% предприятий, негативно ее влияние оценивают 0,2%, 21,2% не принимали в ней участия, еще 14,8% затрудняются оценить ее влияние. Бизнес так же сдержанно оценивает влияние и программы «Зимняя поддержка». Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) с 19 по 28 ноября среди 485 промышленных предприятий.
- Размер предприятия существенно влияет на оценку программы. Только 6,5% микробизнеса и 11,8% малого бизнеса увидели положительное влияние «Национального кэшбека» на свою деятельность.
- «Если программа и была направлена на поддержку бизнеса, то точно не малого. Положительное влияние отметили 30,8% предприятий среднего бизнеса и 31,5% – крупного», – отметили в ИЭИ.
- В целом 62,3% предприятий не ожидают от программы никакого влияния, 11,9% прогнозируют положительный эффект.
- В пищевой промышленности 40,3% предприятий отметили положительное влияние. Также более положительные, чем в среднем по выборке, оценки дали предприятия полиграфической промышленности (25%) и производства тканей, одежды или обуви (23,2%). В химической промышленности (20%) зафиксировано влияние, близкое к среднему.
- В отраслевом разрезе наиболее нейтральные оценки среди предприятий металлургии (75,9%), химической промышленности (72,5%) и машиностроения (70,2%). Зато положительные ожидания более характерны для полиграфической (25%) и пищевой (20,8%) промышленности.
- Бизнес так же сдержанно оценивает влияние программы «Зимняя поддержка». По оценкам ИЭИ, она почти не ориентирована на микро- и малые компании: положительного эффекта ожидают лишь 3,2–3,3% из них. Зато средние и крупные предприятия видят больше пользы от программы – 19,5% и 18% соответственно.
- 11,9% ожидают для своих предприятий положительного влияния от «Зимней поддержки», 62,3% не ожидают никакого влияния, а 25,8% отметили, что им трудно это оценить.
Контекст
«Нацкешбек» – это инициатива президента, которая заработала в начале сентября 2024 года. Программа направлена на поддержку украинских производителей и предусматривает возврат гражданам 10% стоимости приобретенных товаров отечественного производства.
Из перечня категорий, на которые можно потратить средства по программе «Национальный кэшбек», исчезло более 20 категорий по решению правительства от 24 ноября. В частности – мобильная связь и телекоммуникационные услуги, на которые в прошлом году было направлено 1,4 млрд грн.
Изменения связаны с подготовкой к запуску новой программы «Зимняя поддержка», в рамках которой каждый гражданин получит разовую выплату 1000 грн на карточку «Нацкешбека». «Зимняя поддержка» – это комплекс инициатив от финансовой помощи до бесплатного проезда на поезде. Каков новый пакет поддержки от правительства и президента, читайте в материале Forbes Ukraine.
