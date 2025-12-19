Програма «Національний кешбек» не вплинула на діяльність 41,9% підприємств, негативно її вплив оцінюють 0,2%, 21,2% не брали в ній участі, ще 14,8% важко оцінити її вплив. Бізнес так само стримано оцінює вплив і програми «Зимова підтримка». Про це свідчать результати щомісячного опитування, проведеного Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) із 19 по 28 листопада серед 485 промислових підприємств.
- Розмір підприємства суттєво впливає на оцінку програми. Лише 6,5% мікробізнесу та 11,8% малого бізнесу побачили позитивний вплив «Національного кешбеку» на свою діяльність.
- «Якщо програма й була спрямована на підтримку бізнесу, то точно не малого. Позитивний вплив відзначили 30,8% підприємств середнього бізнесу та 31,5% – великого», – зазначили в ІЕД.
- Загалом 62,3% підприємств не очікують від програми жодного впливу, 11,9% прогнозують позитивний ефект.
- У харчовій промисловості 40,3% підприємств зауважили позитивний вплив. Також більш позитивні, ніж у середньому по вибірці, оцінки дали підприємства поліграфічної промисловості (25%) та виробництва тканин, одягу чи взуття (23,2%). У хімічній промисловості (20%) зафіксовано вплив, близький до середнього.
- У галузевому розрізі найбільш нейтральні оцінки серед підприємств металургії (75,9%), хімічної промисловості (72,5%) та машинобудування (70,2%). Натомість позитивні очікування більш характерні для поліграфічної (25%) та харчової (20,8%) промисловості.
- Бізнес так само стримано оцінює вплив програми «Зимова підтримка». За оцінками ІЕД, вона майже не орієнтована на мікро- та малі компанії: позитивного ефекту очікують лише 3,2–3,3% з них. Натомість середні й великі підприємства бачать більше користі від програми – 19,5% і 18% відповідно.
- 11,9% очікують для своїх підприємств позитивного впливу від «Зимової підтримки», 62,3% не очікують жодного впливу, а 25,8% зазначили, що їм важко це оцінити.
Контекст
«Нацкешбек» – це ініціатива президента, яка запрацювала на початку вересня 2024 року. Програма спрямована на підтримку українських виробників і передбачає повернення громадянам 10% вартості придбаних товарів вітчизняного виробництва.
Із переліку категорій, на які можна витратити кошти за програмою «Національний кешбек», зникло понад 20 категорій за рішенням уряду від 24 листопада. Зокрема – мобільний звʼязок та телекомунікаційні послуги, на які минулого року було спрямовано 1,4 млрд грн.
Зміни пов’язані з підготовкою до запуску нової програми «Зимова підтримка», в межах якої кожен громадянин отримає разову виплату 1000 грн на картку «Нацкешбеку». «Зимова підтримка» – це комплекс ініціатив від фінансової допомоги до безкоштовного проїзду потягом. Яким є новий пакет підтримки від уряду та президента, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.