Компания Blackstone Inc. планирует инвестировать в Европу до $500 млрд в течение следующих 10 лет, сообщил генеральный директор Стив Шварцман в интервью Bloomberg 10 июня. Это свидетельствует о растущей привлекательности континента для инвесторов в период геополитических изменений.

Ключевые факты

«Мы видим в этом большую возможность для себя, – заявил генеральный директор Шварцман. – Они начинают менять свой подход, что, как мы считаем, приведет к более высоким темпам роста. Поэтому это сработало для нас очень хорошо».

Комментарии Шварцмана являются последним признаком того, что инвестиционные компании расхваливают привлекательность Европы. На прошлой неделе руководители таких гигантов, как BC Partners, Permira и Brookfield Asset Management, говорили о Европе как месте для инвестиций, поскольку глобальные экономические риски растут.

Blackstone является крупнейшим в мире альтернативным управляющим активами с более чем $1 трлн активов под управлением и офисами в 27 городах по всему миру. Это самый крупный управляющий фондами в сфере европейской недвижимости, согласно отраслевой группе INREV.

В лондонском офисе фирмы сейчас работают 650 человек, сказал Шварцман. Фирма уже инвестировала около $100 млрд в Великобританию, что делает ее одним из крупнейших иностранных инвесторов в стране, добавил он.

За пределами Европы Blackstone также рассматривает Ближний Восток в качестве инвестиционного направления, а не просто региона, в котором она привлекла огромные суммы капитала. Хотя в регионе традиционно доминируют местные предприятия и капитал, быстрый рост городов, в частности Эр-Рияда и Дубая как международных хабов, делает его привлекательной возможностью, сказал он.

Контекст

Инвестиционная корпорация The Blackstone Group, которую Шварцман основал вместе с экс-министром торговли США Питером Петерсоном в 1985 году, за два десятилетия превратилась из консалтингового бутика в крупнейшего в мире игрока рынка слияний и поглощений.

В марте 2021 года издательство Book Chef выпустило автобиографию финансиста «Чего стоит успех». Шварцман откровенно рассказывает о своих ошибках и неудачах, попытках улучшить отношения США с Китаем и о том, как нарабатываются и работают связи на самых высоких ступенях американского общества. Он также щедро делится лайфхаками, позволившими создать его успешный бизнес. Ранее Forbes Ukraine публиковал журнальный вариант двух глав из книги Шварцмана.