Количество заключенных во всем мире соглашений по слиянию и поглощению (M&A), являющихся индикатором состояния мировой экономики, в апреле упало до наиболее низкого уровня за последние 20 лет, или с февраля 2005 года, – до 2330. Об этом свидетельствуют данные, собранные Dealogic для Reuters . Пошлины Трампа вызывают волатильность рынка, влияя на планы M&A и первоначальное размещение акций.

Ключевые факты

По данным Dealogic, стоимость глобальной активности в сфере слияний и поглощений упала до $243 млрд – примерно на 54% ниже показателя в марте и на 20% ниже среднемесячного показателя за последние 20 лет.

Банкиры и генеральные директора тормозят соглашения по слиянию и поглощению после того, как президент США Дональд Трамп начал глобальную торговую войну 2 апреля, в результате чего было подписано меньше соглашений, чем в самые мрачные дни пандемии COVID-19 и мирового финансового кризиса 2008 года.

В США, на крупнейшем в мире рынке слияний и поглощений, в прошлом месяце было заключено всего 555 сделок, что является самым низким показателем за любой месяц с мая 2009 года.

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«День освобождения» Трампа, когда он объявил о введении пошлин против всех стран, привел к падению мировых рынков, отмене руководителями компаний от Chime до StubHub запланированных IPO и ответных мер со стороны других стран.

Неопределенность также побудила банкиров, получающих гонорары и бонусы за содействие в заключении сделок, рекомендовать клиентам воздержаться от слияний и поглощений и первичных публичных размещений акций, пока не станет больше ясности и последовательности в политике США.

Несколько крупных сделок в апреле, включая приобретение компанией Global Payments компании по обработке карт и обслуживанию счетов за $24,25 млрд, помогли оживить в целом не слишком удачное начало второго квартала года, но этого оказалось недостаточно.

В то же время технологические соглашения остаются выгодными на фоне неопределенности в отношении пошлин. На долю технологической отрасли пришлось почти 40% из почти $600 млрд, заключенных в этом году в США. На страну приходится почти половина общемировой активности по операциям по стоимости.

По словам глобального руководителя отдела слияния и поглощения Citi Кевина Кокса, телекоммуникации, СМИ, нефтегазовый сектор и коммунальные услуги – это секторы, на которые пошлины повлияли меньше всего, тогда как некоторые отрасли промышленности, здравоохранения и технологий столкнулись с более серьезными изменениями в своих бизнес-моделях.

Контекст

Торговая война по принципу «око за око» привела к тому, что волатильность рынка в апреле достигла исторического уровня.

2 апреля Трамп ввел, а затем приостановил на 90 дней глобальные пошлины на импорт США, в то же время пошлины для Китая выросли до 145%.

В 2024 году рынок M&A в Украине, вопреки военным вызовам, продемонстрировал адаптацию и рост, достигнув соглашений на $743 млн. Важную роль сыграли IT, агросектор, приватизация и энергетика. В 2025 году ожидается дальнейшее развитие на фоне глобальных вызовов и новых инвестиционных возможностей, сообщили в KPMG в Украине.