Компанія Blackstone Inc. планує інвестувати в Європу до $500 млрд протягом наступних 10 років, повідомив генеральний директор Стів Шварцман в інтервʼю Bloomberg 10 червня. Це свідчить про зростаючу привабливість континенту для інвесторів у період геополітичних змін.

Ключові факти

«Ми бачимо в цьому велику можливість для себе, – заявив генеральний директор Шварцман. – Вони починають змінювати свій підхід, що, як ми вважаємо, приведе до вищих темпів зростання. Тож це спрацювало для нас напрочуд добре».

Коментарі Шварцмана є останньою ознакою того, що інвестиційні компанії розхвалюють привабливість Європи. Минулого тижня керівники таких гігантів, як BC Partners, Permira та Brookfield Asset Management, говорили про Європу як про місце для інвестицій, оскільки глобальні економічні ризики зростають.

Blackstone є найбільшим у світі альтернативним управляючим активами з більш ніж $1 трлн активів під управлінням та офісами у 27 містах в усьому світі. Це найбільший керуючий фондами у сфері європейської нерухомості, згідно з галузевою групою INREV.

У лондонському офісі фірми зараз працюють 650 осіб, сказав Шварцман. Фірма вже інвестувала близько $100 млрд у Велику Британію, що робить її одним із найбільших іноземних інвесторів у країні, додав він.

За межами Європи Blackstone також розглядає Близький Схід як інвестиційний напрямок, а не просто регіон, в якому вона залучила величезні суми капіталу. Хоча в регіоні традиційно домінують місцеві підприємства та капітал, швидке зростання міст, зокрема Ер-Ріяду та Дубая як міжнародних хабів, робить його привабливою можливістю, сказав він.

Контекст

Інвестиційна корпорація The Blackstone Group, яку Шварцман заснував разом з ексміністром торгівлі США Пітером Петерсоном у 1985 році, за два десятиліття перетворилась із консалтингового бутика на найбільшого у світі гравця ринку злиттів і поглинань.

У березні 2021 року видавництво Book Chef випустило автобіографію фінансиста «Чого вартий успіх». Шварцман відверто розповідає про свої помилки та невдачі, намагання поліпшити відносини США з Китаєм та про те, як напрацьовуються та працюють зв’язки на найвищих щаблях американського суспільства. Він також щедро ділиться лайфхаками, які дозволили створити його успішний бізнес. Раніше Forbes Ukraine публікував журнальний варіант двох глав із книги Шварцмана.