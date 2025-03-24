Bolt вернулся к довоенным показателям во всех ключевых городах – генеральный менеджер

Онлайн-сервис такси Bolt почти восстановил довоенные финансовые показатели в основных городах присутствия. Об этом сообщил генеральный менеджер компании в Украине Сергей Павлик в интервью «Интерфакс-Украина» . Он отметил, что компания достигла этого в конце 2023-го – начале 2024 года.

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В то же время в некоторых городах, таких как Харьков, показатели до сих пор далеки от довоенных, уточнил Павлик. В Херсоне сервис так и не запустился: выход планировали на 2021 год, перенесли на 2022-й, но война сорвала планы, добавил он.

В центре и на западе Украины Bolt восстановился быстрее и продолжает расти, в то время как на востоке ситуация более сложная, объяснил Павлик. По его словам, компания осталась во всех городах, где работала до войны.

В 2025 году ожидается рост дохода примерно на 5% по сравнению с 2024-м, прогнозирует он. На это влияют комендантский час, тревоги, мобилизация и состояние экономики, отметил Павлик. Bolt продолжает поддерживать Украину и инвестировать, адаптируя планирование к условиям, подытожил он.

Контекст

Сервис райдхейлинга Bolt работает в 41 городе Украины, в частности в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье, Виннице, Ивано-Франковске, Тернополе, Луцке, Ровно, Черновцах, Черкассах, Чернигове, Хмельницком, Житомире, Сумах, Полтаве, Кривом Роге, Николаеве, Кременчуге, Кропивницком, Каменском, Белой Церкви, Борисполе, Броварах, Буче, Вышгороде, Вишневом, Ирпене, Мукачево, Ужгороде, Стрые, Трускавце, Дрогобыче, Каменец-Подольском, Здолбунове, Збараже, Самаре, Ковеле и Александрии.

Bolt во второй раз появился в Украине в 2018 году после неудачной попытки запуска в 2016-м под названием Taxify.

Генеральный директор компании Маркус Виллиг рассказал Forbes, что Украина входит в топ-10 рынков Bolt среди 50 стран присутствия компании.

По данным monobank, Bolt занимает второе место по количеству поездок по Украине. Кроме того, компания развивает здесь доставку и аренду самокатов. «Мы продолжаем инвестировать, поскольку видим значительный потенциал этого рынка», – отметил Виллиг.

В 2024 году годовой доход Bolt, европейского сервиса мобильности, впервые превысил €2 млрд.