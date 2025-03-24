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Bolt повернувся до довоєнних показників у всіх ключових містах – генеральний менеджер

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик. /Григорій Веприк для Forbes Ukraine

Генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик. Фото Григорій Веприк для Forbes Ukraine

Онлайн-сервіс таксі Bolt майже відновив довоєнні фінансові показники в основних містах присутності. Про це повідомив генеральний менеджер компанії в Україні Сергій Павлик в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна». Він зазначив, що компанія досягла цього наприкінці 2023-го – на початку 2024 року. 

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Деталі 

  • Водночас у деяких містах, як-от Харків, показники досі далекі від довоєнних, уточнив Павлик. У Херсоні сервіс так і не запустився: вихід планували на 2021 рік, перенесли на 2022-й, але війна зірвала плани, додав він.
  • У центрі та на заході Україні Bolt відновився швидше і продовжує зростати, тоді як на сході ситуація складніша, пояснив Павлик. За його словами, компанія залишилася в усіх містах, де працювала до війни. 
  • У 2025 році очікується зростання доходу приблизно на 5% порівняно з 2024-м, прогнозує він. На це впливають комендантська година, тривоги, мобілізація та стан економіки, зазначив Павлик. Bolt продовжує підтримувати Україну й інвестувати, адаптуючи планування до умов, підсумував він.

Контекст 

Сервіс райдхейлінгу Bolt працює у 41 місті України, зокрема в Києві, Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Рівному, Чернівцях, Черкасах, Чернігові, Хмельницькому, Житомирі, Сумах, Полтаві, Кривому Розі, Миколаєві, Кременчуку, Кропивницькому, Кам’янському, Білій Церкві, Борисполі, Броварах, Бучі, Вишгороді, Вишневому, Ірпені, Мукачевому, Ужгороді, Стрию, Трускавці, Дрогобичі, Кам’янці-Подільському, Здолбунові, Збаражі, Самарі, Ковелі та Олександрії.

Bolt вдруге з’явився в Україні у 2018 році після невдалої спроби запуску у 2016-му під назвою Taxify. 

Генеральний директор компанії Маркус Вілліг розповів Forbes, що Україна входить до топ-10 ринків Bolt серед 50 країн присутності компанії. 

За даними monobank, Bolt посідає друге місце за кількістю поїздок в Україні. Крім того, компанія розвиває тут доставку та оренду самокатів. «Ми продовжуємо інвестувати, адже бачимо значний потенціал цього ринку», – зазначив Вілліг. 

У 2024 році річний дохід Bolt, європейського сервісу мобільності, вперше перевищив €2 млрд.

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