Годовой доход Bolt превысил €2 млрд. Учредитель компании рассказал о приоритетах

Годовой доход компании Bolt, европейского приложения для мобильных, впервые превысил €2 млрд. Об этом 14 ноября сообщил основатель и генеральный директор компании Маркус Виллиг в технологическом подкасте 20VC.
Bolt работает в 50 странах, включая Украину, где ежемесячно более 100 000 водителей пользуются платформой.
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Подробности
- Bolt обслуживает более 200 млн пользователей в 600 городах по всему миру, подчеркнул Виллиг. Компания наращивает спектр услуг и предоставляет услуги по вызову авто, каршеринга, аренды электросамокатов и электровелосипедов, доставки еды и продуктов.
- Стремительное развитие Bolt Виллиг связывает с командой. Именно она, по его мнению, является ключевым фактором успеха Bolt на протяжении многих лет, а таланты в Европе могут дать фору коллегам из Кремниевой долины, отметил он.
- Стратегическим приоритетом компании Виллиг назвал автономные автомобили. «Такие платформы, как Bolt, будут критически важны для внедрения этой технологии, хотя масштабирование беспилотных сетей будет довольно проблемным», – сказал гендиректор компании.
- Среди сложностей – управление автопарком без водителей, организация зарядки, техническое обслуживание и соблюдение нормативных требований. По словам Виллига, это еще сложнее, чем работа с водителями-людьми, на что компания потратила 11 лет. Для создания жизнеспособной и доступной услуги, которая сможет конкурировать с традиционными поездками, понадобятся годы, подчеркнул он.
Контекст
В Украине Bolt вторично запустился в 2018 году. Первая попытка в 2016-м под старым названием Taxify оказалась неудачной.
«Украина – в десятке крупнейших рынков для нас, а мы работаем в 50», – сказал Forbes Виллиг, приехавший в Киев в начале июля, чтобы пообщаться с сотрудниками украинского офиса и протестировать сервис Bolt на локальном рынке.
Компания занимает второе место по количеству поездок, по данным дашборда monobank. Также Bolt развивает в Украине сервис доставки и аренды самокатов. «Пока мы все еще инвестируем, потому что видим здесь большой потенциал», – сказал Виллиг.
За 2023 год выручка Bolt выросла с €1,2 до €1,7 млрд. В компании заявляли, что такой рост был достигнут благодаря улучшению эффективности и расширению услуг. Однако чистый убыток концерна также возрос с €72,2 до €91,9 млн.
В июле 2023-го компания наняла финансового директора по Revolut и анонсировала планы достичь прибыльности в следующем году.
В мае этого года Bolt получил кредит на €220 млн для подготовки к IPO.
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