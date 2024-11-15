Годовой доход Bolt превысил €2 млрд. Учредитель компании рассказал о приоритетах

Bolt работает в 50 странах, включая Украину , где ежемесячно более 100 000 водителей пользуются платформой.

Годовой доход компании Bolt, европейского приложения для мобильных, впервые превысил €2 млрд. Об этом 14 ноября сообщил основатель и генеральный директор компании Маркус Виллиг в технологическом подкасте 20VC.

Подробности

Bolt обслуживает более 200 млн пользователей в 600 городах по всему миру, подчеркнул Виллиг. Компания наращивает спектр услуг и предоставляет услуги по вызову авто, каршеринга, аренды электросамокатов и электровелосипедов, доставки еды и продуктов.

Стремительное развитие Bolt Виллиг связывает с командой. Именно она, по его мнению, является ключевым фактором успеха Bolt на протяжении многих лет, а таланты в Европе могут дать фору коллегам из Кремниевой долины, отметил он.

Стратегическим приоритетом компании Виллиг назвал автономные автомобили. «Такие платформы, как Bolt, будут критически важны для внедрения этой технологии, хотя масштабирование беспилотных сетей будет довольно проблемным», – сказал гендиректор компании.

Среди сложностей – управление автопарком без водителей, организация зарядки, техническое обслуживание и соблюдение нормативных требований. По словам Виллига, это еще сложнее, чем работа с водителями-людьми, на что компания потратила 11 лет. Для создания жизнеспособной и доступной услуги, которая сможет конкурировать с традиционными поездками, понадобятся годы, подчеркнул он.

Контекст

В Украине Bolt вторично запустился в 2018 году. Первая попытка в 2016-м под старым названием Taxify оказалась неудачной.

«Украина – в десятке крупнейших рынков для нас, а мы работаем в 50», – сказал Forbes Виллиг, приехавший в Киев в начале июля, чтобы пообщаться с сотрудниками украинского офиса и протестировать сервис Bolt на локальном рынке.

Компания занимает второе место по количеству поездок, по данным дашборда monobank. Также Bolt развивает в Украине сервис доставки и аренды самокатов. «Пока мы все еще инвестируем, потому что видим здесь большой потенциал», – сказал Виллиг.

За 2023 год выручка Bolt выросла с €1,2 до €1,7 млрд. В компании заявляли, что такой рост был достигнут благодаря улучшению эффективности и расширению услуг. Однако чистый убыток концерна также возрос с €72,2 до €91,9 млн.

В июле 2023-го компания наняла финансового директора по Revolut и анонсировала планы достичь прибыльности в следующем году.

В мае этого года Bolt получил кредит на €220 млн для подготовки к IPO.