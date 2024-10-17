Брак працівників став ключовою перешкодою для ведення бізнесу – ІЕД

У вересні в українських підприємств збереглися оптимістичні очікування на наступні три та шість місяців, а плани на два роки трохи покращилися на фоні суттєвого зростання попиту на продукцію. Брак працівників став ключовою перешкодою для ведення бізнесу. Про це засвідчили результати щомісячного опитування підприємств, яке ІЕД провів у вересні серед 473 промислових підприємств.

Ключові факти

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) у вересні покращився до 0,12 (майже липневий рівень) порівняно з 0,08 у серпні, які були мінімальним рівнем за понад рік (шкала від «-1» до «+1»). Значення ІВДА зросло для всіх підприємств, незалежно від розміру, проте показник мікропідприємств залишився найнижчим із від’ємним значенням.

Загальному позитивному тренду сприяло зростання з 28,3% до 30% частки підприємств, які повідомили про покращення їхньої ділової активності порівняно з минулим роком, та зменшення з 20,6% до 18% частки підприємств, ділова активність яких погіршилась.

Занепокоєння у дослідників ІЕД викликало те, що частка підприємств, що працюють менш ніж на 25% потужності, зростає вже декілька місяців поспіль і досягла 18% у вересні після 15% у серпні та 4% у липні.

Шестимісячні очікування бізнесу щодо фінансово-економічної ситуації на своїх підприємствах залишаються позитивними, а для загально-економічного середовища позитивні очікування навіть дещо покращились.

Очікування на дворічну перспективу несуттєво збільшились з 0,13 до 0,15, оскільки частка тих, хто очікує зростання в цей період, за вересень зросла лише на 1 в.п. – до 19,1%.

Суттєво покращився попит на продукцію бізнесу. У вересні портфель замовлень зріс порівняно з серпнем і досяг свого найбільшого середнього значення – 7,9 місяця – за весь період опитування.

«Це відбулося головним чином за рахунок збільшення частки підприємств, які мають довгострокові замовлення на один рік і більше. Зараз це 22% опитаних, тоді як у березні їх було 5-7%. Це дуже позитивна тенденція», – наголосила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Частка бізнесів, які скаржились на брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду співробітників, у вересні несуттєво зменшилась з рекордних 63% до 61%. Проте ця проблема стала головною для бізнесу. «Вперше за час проведення опитування з травня 2022-го брак робочої сили став у нашому списку проблемою №1, яка обмежує ведення бізнесу в Україні», – повідомила Кузяків.

Одночасно бізнесу стає все важче шукати кваліфікованих працівників. Про цю проблему заявили 55,1% підприємців, що є черговим рекордом. Некваліфікований персонал їм знайти простіше, але й це викликає труднощі у 39,2% опитаних.

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey від ІЕД беруть участь близько 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 регіонів України.

Контекст

У вересні 2024 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) від НБУ зріс до 48,7 з 48,4 у серпні. Для порівняння у вересні минулого року ІОДА становив 50,1, перевищивши нейтральний рівень.

Поліпшенню очікувань бізнесу у вересні сприяла низка чинників, зокрема пожвавлення внутрішнього попиту, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та доріг, стабільна робота морського коридору та інші. Продовжували стримувати ділову активність обстріли критичної інфраструктури, погіршення курсових очікувань, підвищення акцизів на пальне тощо.