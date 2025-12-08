Кабинет Министров отменил 72-часовой срок проверки списков работников для предприятий с подтвержденным статусом критически важных. Эти изменения в Порядок бронирования военнообязанных приняты 8 декабря. Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Дополнено 15:16. В Минцифры уточнили , что эти упрощения будут действовать временно – до 1 февраля 2026 года. После этой даты вернутся стандартные правила.

Детали

«Теперь решения принимаются быстрее, что позволяет оперативно защищать персонал и обеспечивать непрерывную работу предприятий», – сообщили в министерстве.

Также правительство ввело норму закона, которая позволяет бронировать работников оборонно-промышленного комплекса на 45 календарных дней – время, в течение которого они могут устранить нарушения правил воинского учета.

«Мы совершенствуем механизм бронирования, чтобы предприятия могли стабильно работать и удерживать команды. Быстрое принятие решений, отмена лишних задержек и возможность бронирования на время устранения нарушений – это то, чего ожидал бизнес», – отметил заместитель министра Виталий Киндратив.

Нововведения вступают в силу с даты официального опубликования постановления. Это позволяет предприятиям ОПК и критически важным компаниям быстро перейти на обновленный механизм и защищать работников.

Дополнено 15:16. В Минцифры объяснили, что послабления будут действовать только временно – до 1 февраля 2026 года, после чего снова начнут применяться обычные правила. Там отметили, что изменения внесены, чтобы предотвратить перерывы в статусе сотрудников и не допустить потери бронирования из-за процедурных задержек.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

Контекст

Ранее с просьбой отменить 72-часовой срок, особенно при повторном бронировании, к правительству обращалась Европейская Бизнес Ассоциация.

С 1 декабря 2024 года вступают в силу новые правила бронирования работников от мобилизации, утвержденные постановлением Кабмина №1332 от 23 ноября. Все бронирования теперь проводятся через портал «Дія».

Еще в сентябре Кабмин передал Минобороны полномочия определять критически важные предприятия ОПК и организовывать бронирование их сотрудников.

С 3 сентября критически важные предприятия, работающие на прифронтовых территориях, могут бронировать всех своих военнообязанных работников через «Дію».