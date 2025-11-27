Европейская Бизнес Ассоциация предлагает ввести непрерывное перебронирование для сотрудников с действующими отсрочками или сократить технический интервал перебронирования с 72 часов до трех. Об этом говорится в заявлении Ассоциации 27 ноября.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Подробности
- Предложение возникло в связи с тем, что у многих компаний бронирования сотрудников автоматически завершатся, когда истечет действующий статус критичности.
- Для большинства компаний этот срок приходится на первые числа декабря 2025 года. Поэтому многие компании рискуют потерять специалистов на время «окна», когда отсрочка уже завершилась, а повторное бронирование еще невозможно.
- Речь идет прежде всего о водителях, технических работниках и других специалистах, обеспечивающих бесперебойную работу критической инфраструктуры. По данным ЕВА, были случаи, когда сотрудники получали повестки на следующий день после завершения отсрочки.
- Ассоциация отмечает: сохранение баланса между мобилизационными потребностями и стабильной работой бизнеса является ключевым. Длительные промежутки без брони могут привести к сбоям в работе предприятий и потере налоговых поступлений, отмечают в Ассоциации.
- ЕВА предлагает правительству сократить технический интервал перебронирования до трех часов или внедрить механизм автоматического непрерывного перебронирования. Соответствующее письмо уже направлено премьер-министру Юлии Свириденко, вице-премьер-министру Михаилу Федорову и министру экономики Алексею Соболеву.
Контекст
С 1 декабря 2024 г. правительство ввело новые требования к бронированию сотрудников от мобилизации. Изменения обнародованы в постановлении Кабмина №1332 от 23 ноября. Все бронирование теперь осуществляется через «Дію».
В сентябре Кабмин передал Минобороны функции определения критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса и организации бронирования их сотрудников.
С 3 сентября критически важные предприятия, расположенные на прифронтовых территориях, могут бронировать 100% своих военнообязанных работников через портал «Дія».
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.