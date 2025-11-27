Европейская Бизнес Ассоциация предлагает ввести непрерывное перебронирование для сотрудников с действующими отсрочками или сократить технический интервал перебронирования с 72 часов до трех. Об этом говорится в заявлении Ассоциации 27 ноября.

Подробности

Предложение возникло в связи с тем, что у многих компаний бронирования сотрудников автоматически завершатся, когда истечет действующий статус критичности.

Для большинства компаний этот срок приходится на первые числа декабря 2025 года. Поэтому многие компании рискуют потерять специалистов на время «окна», когда отсрочка уже завершилась, а повторное бронирование еще невозможно.

Речь идет прежде всего о водителях, технических работниках и других специалистах, обеспечивающих бесперебойную работу критической инфраструктуры. По данным ЕВА, были случаи, когда сотрудники получали повестки на следующий день после завершения отсрочки.

Ассоциация отмечает: сохранение баланса между мобилизационными потребностями и стабильной работой бизнеса является ключевым. Длительные промежутки без брони могут привести к сбоям в работе предприятий и потере налоговых поступлений, отмечают в Ассоциации.

ЕВА предлагает правительству сократить технический интервал перебронирования до трех часов или внедрить механизм автоматического непрерывного перебронирования. Соответствующее письмо уже направлено премьер-министру Юлии Свириденко, вице-премьер-министру Михаилу Федорову и министру экономики Алексею Соболеву.

Контекст

С 1 декабря 2024 г. правительство ввело новые требования к бронированию сотрудников от мобилизации. Изменения обнародованы в постановлении Кабмина №1332 от 23 ноября. Все бронирование теперь осуществляется через «Дію».

В сентябре Кабмин передал Минобороны функции определения критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса и организации бронирования их сотрудников.

С 3 сентября критически важные предприятия, расположенные на прифронтовых территориях, могут бронировать 100% своих военнообязанных работников через портал «Дія».