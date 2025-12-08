Кабінет міністрів скасував 72-годинний строк перевірки списків працівників для підприємств із підтвердженим статусом критично важливих. Ці зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних було ухвалено 8 грудня. Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Доповнено 15:16. У Мінцифри уточнили, що ці спрощення діятимуть тимчасово – до 1 лютого 2026 року. Після цієї дати повернуться стандартні правила.
Деталі
- «Тепер рішення приймаються швидше, що дозволяє оперативно захищати персонал і забезпечувати безперервну роботу підприємств», – повідомили в міністерстві.
- Також уряд запровадив норму закону, яка дозволяє бронювати працівників оборонно-промислового комплексу на 45 календарних днів – час, протягом якого вони можуть усунути порушення правил військового обліку.
- «Ми вдосконалюємо механізм бронювання, щоб підприємства могли стабільно працювати й утримувати команди. Швидке ухвалення рішень, скасування зайвих затримок і можливість бронювання на час усунення порушень – це те, чого очікував бізнес», – зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.
- Нововведення набирають чинності з дати офіційного опублікування постанови. Це дає змогу підприємствам ОПК та критично важливим компаніям швидко перейти на оновлений механізм і захищати працівників.
- Доповнено 15:16. У Мінцифри пояснили, що послаблення діятимуть лише тимчасово – до 1 лютого 2026 року, після чого знову почнуть застосовуватися звичайні правила. Там наголосили, що зміни внесені, аби запобігти перервам у статусі співробітників і не допустити втрати бронювання через процедурні затримки.
Контекст
Раніше із проханням скасувати 72-годинний строк, особливо при повторному бронюванні, до уряду зверталася Європейська бізнес асоціація.
З 1 грудня 2024 року набирають чинності нові правила бронювання працівників від мобілізації, затверджені постановою Кабміну №1332 від 23 листопада. Всі бронювання тепер проводяться через портал «Дія».
Ще у вересні Кабмін передав Міноборони повноваження визначати критично важливі підприємства ОПК та організовувати бронювання їхніх співробітників.
З 3 вересня критично важливі підприємства, що працюють на прифронтових територіях, можуть бронювати усіх своїх військовозобов’язаних працівників через «Дію».
