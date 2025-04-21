CATL заявила, что обогнала BYD в пятиминутной зарядке электромобилей

Китайская компания CATL представила усовершенствованные аккумуляторные батареи Shenxing, которые заряжаются быстрее, чем батареи главного конкурента BYD. Это дает китайским производителям преимущество в гонке за создание электромобилей, способных заменить традиционные автомобили, пишет FT .

Подробности

CATL сообщила, что новая версия батареи Shenxing обеспечивает запас хода 520 км после всего пяти минут зарядки. Для сравнения, BYD в прошлом месяце представила систему, добавляющую 470 км за то же время.

Второе поколение Shenxing имеет запас хода 800 км и заряжается со скоростью 2,5 км в секунду.

Эти батареи компания планирует установить на 67 моделях электромобилей уже в текущем году. CATL уверяет, что быстрая зарядка не ухудшит энергоемкость батарей.

В то же время CATL анонсировала натриево-ионную батарею Naxtra, которая поступит в массовое производство в декабре. Она обеспечивает 200 км для гибридных автомобилей и 500 км для электромобилей.

Натриево-ионные батареи дешевле и безопаснее литиевых, ведь лучше работают при экстремальных температурах. CATL отмечает, что они помогут уменьшить зависимость от лития и будут способствовать «энергетической свободе».

Контекст

17 марта BYD представила новую систему для электромобилей, позволяющую заряжать авто почти так же быстро, как заправлять обычный автомобиль. Первыми электромобилями на архитектуре 1000 Вт будут седан Han L и внедорожник Qin L.

CATL и BYD опережают западных конкурентов, таких как Tesla (зарядка на 321 км за 15 минут) и Mercedes-Benz (325 км за 10 минут). Аналитики считают, что быстрая зарядка устранит страх потребителей относительно ограниченного запаса хода электромобилей. Однако эксперты сомневаются, удастся ли CATL и BYD быстро вывести эти технологии за пределы Китая из-за геополитических напряжений.

Не требующие лития натриево-ионные батареи могут снизить зависимость мира от китайских критических минералов и изменить глобальный энергетический рынок.