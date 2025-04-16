Пошлины Трампа срывают планы Tesla по выпуску роботакси Cybercab и грузовика Semi – Reuters

Планы Tesla об импорте компонентов из Китая для электромобилей Cybercab и Semi в США приостановлены из-за повышения президентом Дональдом Трампом пошлин на китайские товары до 145%. Об этом 16 апреля пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Подробности

Tesla могла справиться с тарифом в 34%, но после его роста до 84% 9 апреля и до 125% в дальнейшем поставки остановились. Это может задержать начало серийного производства Cybercab в Техасе и Semi в Неваде, намеченное на 2026 год после тестового запуска в октябре.

Компания два года наращивала часть комплектующих из Северной Америки, готовясь к возможным тарифам. Tesla также приостановила заказы на Model S и Model X из-за соответствующих 125% пошлин Китая на товары США.

Тарифы Трампа, направленные на поддержку американского производства, усложнили планы Tesla и ее генерального директора Илона Маска, выступающего за свободную торговлю. Масштабное развертывание роботакси Cybercab и ускорение производства Semi также под угрозой.

Контекст

После вступления в должность в январе Дональд Трамп ввел 20% пошлины на китайские товары, а 2 апреля ввел глобальные взаимные пошлины. К 10 апреля пошлины США на импорт из Китая выросли до 145%, а 11 апреля Китай ответил повышением своих пошлин до 125%.

По прогнозам ВТО, торговая война между США и Китаем может снизить их товарооборот на 80%, а раскол мировой экономики на два блока грозит сокращением глобального ВВП на 7% в долгосрочной перспективе.

11 апреля Tesla остановила прием заказов на Model S и Model X в Китае, где эти модели импортируются из США. Они исчезли с сайта компании и ее WeChat-приложения.

Продажи Tesla в Китае падают из-за конкуренции с BYD и другими местными брендами. В первом квартале глобальные поставки премиальных моделей Tesla, включая Cybertruck, сократились на 25% из-за устаревших моделей и споров по политическим заявлениям Илона Маска.