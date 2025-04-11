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Tesla остановила продажу в Китае электромобилей, произведенных в США

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Tesla прекратила прием заказов на Model S и Model X в Китае, обе модели импортируются из США. Они больше не доступны для заказа на сайте компании и в ее WeChat-программе. Об этом пишет Reuters 11 апреля.

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Подробности

  • Хотя Tesla не объяснила причины, решение совпадает с повышением Китаем пошлин на импорт из США до 125% в ответ на решение президента Дональда Трампа увеличить пошлины на китайские товары до 145%, пишет издание.
  • Это делает импортируемые авто значительно более дорогими для китайских покупателей по сравнению с местными электромобилями.
  • Благодаря производству Model 3 и Model Y на заводе в Шанхае для местного рынка и экспорта в Европу Tesla минимально зависит от американских тарифов.
  • По данным издания, в 2024 году Китай импортировал только 1553 Model X и 311 Model S, что составляет менее 0,5% от 657 000 поставленных Tesla автомобилей.
  • Продажи Tesla в Китае также страдают из-за конкуренции с BYD и другими местными производителями. В первом квартале глобальные поставки премиальных моделей Tesla, включая Cybertruck, сократились на 25% из-за устаревших моделей и споров вокруг политических взглядов Илона Маска.

Контекст

После инаугурации в январе Трамп ввел 20-процентные пошлины на товары из Китая, а 2 апреля объявил о глобальных взаимных пошлинах. К 10 апреля пошлины США на китайский импорт выросли до 145%, а 11 апреля Китай в ответ повысил свои пошлины до 125%.

По данным ВТО, торговая война между США и Китаем может сократить их товарооборот на 80%, а разделение мировой экономики на два блока чревато снижением глобального ВВП на 7% в долгосрочной перспективе.

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