Доля предпринимателей, положительно оценивающих экономическую политику правительства, сократилась до 3% – ИЭИ

Доля предприятий, положительно оценивающих экономическую политику правительства, в феврале снизилась до 3%. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) Евгений Ангел во время мероприятия «Деловой климат в Украине в уязвимые времена». По его словам, это рекордно низкий показатель за три года исследований.

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В то же время более 20% опрошенных дали негативную оценку, хотя большинство бизнесов остаются нейтральными, говорит исследователь.

Отмечается, что в начале войны доля нейтральных оценок правительства составляла 40%, а в феврале 2025 года этот показатель вырос до 66%, достигнув максимума за три года. В то же время уровень негативных оценок остался высоким: после падения в 2023-м он резко вырос летом 2024-го до 30% и сейчас превышает 20%.

Инфографика: ИЭИ

Разные группы предприятий сталкиваются с подобными проблемами, однако их приоритеты отличаются, говорят исследователи. Те, кто положительно оценивает правительство, считают самым большим вызовом опасность ведения бизнеса (69%). Предприятия с нейтральной позицией чаще всего говорят о нехватке персонала (68%), тогда как компании с негативной оценкой властей отмечают рост цен (59%).

Коррупция и давление со стороны правоохранительных органов традиционно остаются на периферии основных проблем бизнеса, однако критикующие правительство предприятия чаще сталкиваются с нехваткой оборотных средств, логистическими трудностями и административным давлением, говорят в ИЭИ. Они также чаще подвергаются сокращениям производства (37,8%) и продаж (40,8%), а их ожидания относительно будущего – менее оптимистичны.

Инфографика: ИЭИ

Вопрос безопасности остается ключевой характеристикой бизнес-климата, говорят в ИЭИ. С сентября 2023 года он поднялся с 7-го на 3-е место среди главных препятствий для предприятий, а более 50% бизнесов стабильно называют его одним из главных вызовов.

Несмотря на это, украинские компании демонстрируют адаптацию к реалиям войны, говорят исследователи. Если в начале полномасштабного вторжения безопасность оказывала непосредственное влияние на краткосрочные бизнес-планы, то сейчас этот фактор уже меньше учитывается в ежедневной деятельности.

Инфографика: ИЭИ

В ИЭИ добавляют, что сложность налоговой системы остается одной из ключевых проблем эффективности экономики. В исследовании говорится, что администрирование упрощенной системы налогообложения занимает у бизнеса примерно 26 дней в году, тогда как компании на общей системе тратят гораздо больше времени, что усложняет экономическую деятельность.

Контекст

В 2024 году в Украине на открытие малого или среднего промышленного предприятия уходило 64 часа, а всего бизнес тратил 192 часа на бюрократию. Такие данные обнародованы в исследовании Индекса регуляторной нагрузки 2024 года, которое охватило шесть стран: Словакию, Венгрию, Польшу, Чехию, Грузию и Украину. Украина показала худший результат среди них – 64 часа на запуск МСП, тогда как в Польше этот процесс занимает всего 19 часов.