Дефицит рабочей силы и отключение электроэнергии больше всего препятствуют работе бизнеса – опрос ИЭИ

В ноябре сезонные факторы повлияли на деловые ожидания. Произошло незначительное ухудшение главных индикаторов на фоне сокращения среднего срока новых заказов, ускорения инфляции и обострения проблемы поиска новых работников. Дефицит рабочей силы снова стал главной проблемой бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) в ноябре среди 468 промышленных предприятий.

Ключевые факты

Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) прекратил рост и уменьшился с 0,23 в октябре до 0,16 в ноябре, что лишь несколько выше показателя сентября. Значение ИВДА уменьшилось для всех предприятий независимо от размера, а показатель микропредприятий оставался самым низким с отрицательным значением.

Средний срок новых заказов в ноябре сократился с рекордного уровня в 7,9 месяца до 6,7 месяца на фоне увеличения доли предприятий, работающих «с колес», то есть с заказами менее чем на месяц вперед – с 13% до 16%.

Бизнес не сомневается в том, что цены продолжат расти, но индекс ожидаемых изменений цен на сырье и материалы после достижения пика в октябре (0,49) сократился в прошлом месяце до сентябрьского уровня в 0,44.

На рынке труда большинство предприятий не планирует никаких изменений, хотя заметны положительные явления: продолжила расти доля предприятий с планами увеличить занятость в ближайшие три–четыре месяца – с 13,8% до 14,1%, а доля бизнесов, планирующих увеличить количество работников в вынужденных отпусках, уменьшилась с 14,4% до 4,2%.

Возрастает проблема поиска квалифицированных работников, отмечает ИЭИ. Об этой проблеме заявили 55,5% опрошенных после 51,9% в октябре. А неквалифицированный персонал сложно найти 38,9% бизнесов после 34,8% в октябре.

Нехватка рабочей силы в результате призыва и/или выезда сотрудников как одно из главных препятствий для ведения бизнеса побила собственный рекорд: в ноябре на эту проблему жаловались уже 64% бизнесов, что выше не только, чем в октябре (57%), но и выше рекордного показателя в августе (63%). Эта проблема снова стала №1 для бизнеса.

Тройка лидеров препятствий осталась такой же, как и в октябре, хотя и в другой последовательности. На первое место вышла «нехватка рабочей силы» с рекордным показателем 64%. На втором месте – «опасно работать». На третьей строчке – «рост цен на сырье, материалы и товары». Значение этого показателя выросло с 43% до 48%.

Опрос проводился 18–29 ноября, поэтому бизнес успел отреагировать на возобновление в середине ноября регулярных атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому проблема «перебои с электро-, водо- и теплоснабжением» вернулась к перечню актуальных, успела подняться с пятой на четвертую позицию и стать препятствием для 34% бизнесов по сравнению с 22% в октябре.

В ежемесячном опросе New Monthly Enterprises Survey от ИЭИ принимают участие около 500 украинских промышленных предприятий, расположенных в 21 из 27 регионов Украины. Опрос проводится на ежемесячной основе с мая 2022 года. Опрос за октябрь был проведен при поддержке Европейского Союза и международного фонда «Возрождение» в рамках совместной инициативы «Европейское возрождение Украины».