Частка підприємців, які позитивно оцінюють економічну політику уряду, скоротилася до 3% – ІЕД

Частка підприємств, які позитивно оцінюють економічну політику уряду, у лютому впала до 3%. Про це повідомив старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) Євген Ангел під час заходу «Діловий клімат в Україні у вразливі часи». За його словами, це рекордно низький показник за три роки досліджень.

Деталі

Водночас понад 20% опитаних дали негативну оцінку, хоча більшість бізнесів залишаються нейтральними, говорить дослідник.

Зазначається, що на початку війни частка нейтральних оцінок уряду становила 40%, а в лютому 2025-го цей показник зріс до 66%, досягнувши максимуму за три роки. Водночас рівень негативних оцінок залишився високим: після падіння у 2023-му він різко зріс влітку 2024-го до 30% і нині перевищує 20%.

Інфографіка: ІЕД

Різні групи підприємств стикаються з подібними проблемами, проте їхні пріоритети відрізняються, говорять дослідники. Ті, хто позитивно оцінює уряд, вважають найбільшим викликом небезпеку ведення бізнесу (69%). Підприємства з нейтральною позицією найчастіше говорять про брак персоналу (68%), тоді як компанії з негативною оцінкою влади наголошують на зростанні цін (59%).

Корупція та тиск з боку правоохоронних органів традиційно залишаються на периферії основних проблем бізнесу, проте підприємства, які критикують уряд, частіше стикаються з браком обігових коштів, логістичними труднощами та адміністративним тиском, говорять в ІЕД. Вони також частіше зазнають скорочення виробництва (37,8%) і продажів (40,8%), а їхні очікування щодо майбутнього – менш оптимістичні.

Інфографіка: ІЕД

Питання безпеки залишається ключовою характеристикою бізнес-клімату, говорять в ІЕД. З вересня 2023 року воно піднялося з 7-го на 3-тє місце серед головних перешкод для підприємств, а понад 50% бізнесів стабільно називають його одним із головних викликів.

Попри це українські компанії демонструють адаптацію до реалій війни, говорять дослідники. Якщо на початку повномасштабного вторгнення безпека безпосередньо впливала на короткострокові бізнес-плани, то нині цей чинник уже менше враховується у щоденній діяльності.

Інфографіка: ІЕД

В ІЕД додають, що складність податкової системи залишається однією з ключових проблем ефективності економіки. У дослідженні йдеться, що адміністрування спрощеної системи оподаткування займає у бізнесу приблизно 26 днів на рік, тоді як компанії на загальній системі витрачають значно більше часу, що ускладнює економічну діяльність.

Контекст

У 2024 році в Україні на відкриття малого чи середнього промислового підприємства йшло 64 години, а загалом бізнес витрачав 192 години на бюрократію. Такі дані оприлюднені в дослідженні Індексу регуляторного навантаження 2024 року, яке охопило шість країн: Словаччину, Угорщину, Польщу, Чехію, Грузію та Україну. Україна показала найгірший результат серед них – 64 години на запуск МСП, тоді як у Польщі цей процес займає лише 19 годин.