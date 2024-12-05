Доля воздушных тревог в работе ТЦ в ноябре достигла наивысшего уровня за полгода

В ноябре 2024 года доля продолжительности воздушных тревог за время работы торговых центров (ТЦ) достигла 11,8%. Это самый высокий результат за последние полгода, свидетельствуют данные Украинского совета торговых центров (УСТЦ).

Подробности

Доля продолжительности воздушных тревог в работе ТЦ повышается три месяца подряд.

Пятерка регионов с наибольшей долей воздушных тревог во время работы ТЦ: Сумская (51,7%), Донецкая (48,5%), Харьковская (32,6%), Полтавская (23,3%) и Черниговская (21,9%) области.

За последний месяц в пятерке регионов по этому показателю Запорожскую область заменила Черниговская.

В среднем по Украине время вынужденного простоя ТЦ из-за воздушных тревог достигло 93,3 рабочих дней с начала полномасштабного вторжения, а в ноябре – три рабочих дня.

Контекст

По данным alerts.in.ua, за ноябрь объявили 1536 воздушных тревог по всей Украине. Чаще всего их объявляли в Харьковской области – 149 раз.

В этом году зафиксировали самую длительную тревогу. Она была в Харькове: началась 23 июля и длилась двое суток, два часа и 31 минуту.

В Киеве 7–8 ноября была самая длинная для столицы тревога – 9 часов и 57 минут.

Средняя продолжительность тревоги – 1 час 12 минут. Чаще всего ее объявляют в четверг после 12:00.