Частка повітряних тривог у роботі ТЦ у листопаді досягла найвищого рівня за пів року

У листопаді 2024 року частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торговельних центрів (ТЦ) сягнула 11,8%. Це найвищий результат за останні пів року, свідчать дані Української ради торговельних центрів (УРТЦ).
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Деталі
- Частка тривалості повітряних тривог у роботі ТЦ підвищується три місяці поспіль.
- П’ятірка регіонів із найбільшою часткою повітряних тривог під час роботи ТЦ: Сумська (51,7%), Донецька (48,5%), Харківська (32,6%), Полтавська (23,3%) і Чернігівська (21,9%) області.
- За останній місяць у пʼятірці регіонів за цим показником Запорізьку область замінила Чернігівська.
- В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 93,3 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у листопаді – три робочих дні.
Контекст
За даними alerts.in.ua, за листопад оголосили 1536 повітряних тривог по всій Україні. Найчастіше їх оголошували в Харківській області – 149 разів.
Загалом цього року зафіксували найтривалішу тривогу. Вона була в Харкові: почалася 23 липня і тривала дві доби, дві години та 31 хвилину.
У Києві 7–8 листопада була найдовша для столиці тривога – 9 годин і 57 хвилин.
Середня тривалість тривоги – 1 година 12 хвилин. Найчастіше її оголошують у четвер після 12:00.
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