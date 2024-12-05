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Частка повітряних тривог у роботі ТЦ у листопаді досягла найвищого рівня за пів року

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

У листопаді 2024 року частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торговельних центрів (ТЦ) сягнула 11,8%. Це найвищий результат за останні пів року, свідчать дані Української ради торговельних центрів (УРТЦ).

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Деталі

  • Частка тривалості повітряних тривог у роботі ТЦ підвищується три місяці поспіль. 
  • П’ятірка регіонів із найбільшою часткою повітряних тривог під час роботи ТЦ: Сумська (51,7%), Донецька (48,5%), Харківська (32,6%), Полтавська (23,3%) і Чернігівська (21,9%) області.
  • За останній місяць у пʼятірці регіонів за цим показником Запорізьку область замінила Чернігівська.
  • В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 93,3 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у листопаді – три робочих дні.
Частка повітряних тривог у роботі ТЦ у листопаді досягла найвищого рівня за пів року /Фото 1

Контекст

За даними alerts.in.ua, за листопад оголосили 1536 повітряних тривог по всій Україні. Найчастіше їх оголошували в Харківській області – 149 разів. 

Загалом цього року зафіксували найтривалішу тривогу. Вона була в Харкові: почалася 23 липня і тривала дві доби, дві години та 31 хвилину. 

У Києві 7–8 листопада була найдовша для столиці тривога – 9 годин і 57 хвилин.

Середня тривалість тривоги – 1 година 12 хвилин. Найчастіше її оголошують у четвер після 12:00.

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