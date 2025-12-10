Украинские CEO в 2025 году ухудшили свои оценки относительно экономических перспектив: 49% руководителей и руководительниц уверены в росте своих компаний, в прошлом году этот показатель был 54% . Только 33,7% украинских СЕО верят в рост национальной экономики, тогда как 31,5% – в подъем мировой. Это почти вдвое ниже показатели, чем среди мировых лидеров компаний. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Украинский бизнес глазами руководителей и руководительниц 2025», проведенного компанией KPMG.

Детали

Более половины руководителей осознают, что их ключевая роль заключается не только в реагировании на риски, но и в способности вовремя их выявлять, приоритизировать и трансформировать в возможности, говорят исследователи.

Влияние геополитики на принятие решений осталось определяющим: 57% украинских руководителей назвали его ключевым фактором (в мире – 11%). Уверенность в росте экономики Украины снизилась до 33,7%, а в собственных компаниях – до 49%, что существенно ниже показателей мирных лет.

Среди критически важных компетенций управленцы отмечают скорость принятия решений под давлением (55%) и способность структурно работать с рисками (54%), тогда как технологические и климатические факторы остаются периферийными (около 5%).

Несмотря на невысокий макрооптимизм, рынок труда демонстрирует локальное восстановление: 20% компаний планируют увеличить штат на 11–25%, хотя в целом только 54% ожидают роста численности персонала (глобально – 92%).

Что касается ESG, 42% украинских компаний подтвердили приверженность устойчивым целям, в то же время только 14% уменьшили активность в этом направлении. Уровень интеграции ESG в стратегии компаний вдвое ниже глобальных стандартов, а уверенность в достижении целей до 2030 года втрое ниже.

Финансовые решения еще редко учитывают ESG-метрики: 56% СЕО этого не делают (в мире – 1%). В амбициях относительно климата около 25% компаний прекратили движение к Net Zero, а среди барьеров для активных игроков СЕО называют недостаток экспертизы (16%), слабую поддержку государства (13%) и регуляторную непоследовательность (9%).

Конкуренция за таланты сохраняется на высоком уровне: 74% компаний подверглись воздействию мобилизации, а миграция и подорожание квалифицированных кадров усиливают дефицит персонала. Демографическое давление растет: доля компаний, испытывающих критическую нехватку замены из-за выхода работников на пенсию, выросла с 15% до 25%.

Форматы работы остаются преимущественно гибридными: 60% компаний планируют два–три дня в офисе, тогда как 11% рассматривают полностью дистанционный режим (глобально – 0%). Гендерный баланс остается вызовом: в 80% компаний женщины составляют менее 50% топ-менеджмента, а в 26% – менее 10%.

В сфере технологий и ИИ украинские компании делают осторожные шаги: 47% руководителей не уверены в правильности курса, а еще 21% испытывают беспокойство. Для 52% компаний ИИ используется в основном для автоматизации рутинных процессов, тогда как только 3% связывают его с конкурентным преимуществом или прибыльностью. Основные барьеры для внедрения технологий – стоимость и безопасность, тогда как глобальные лидеры больше обеспокоены этикой (88%) и качеством данных (82%).

Что касается восстановления Украины, почти 50% украинских CEO планируют создавать инновационные продукты и услуги для поддержки реновации, а еще столько же ориентируются на привлечение иностранных партнеров и капитала. Основные условия для инвестиций – прозрачная правовая система, гарантии безопасности капитала и страхование военных рисков (82%). Дефицит квалифицированных кадров и регуляторная нестабильность остаются сдерживающими факторами.

Контекст

Исследование «Украинский бизнес глазами руководителей и руководительниц 2025», подготовленное KPMG в Украине, базируется на результатах комплексного опроса лидеров украинских компаний, проведенного в августе–октябре 2025 года. Цель исследования – оценить настроения, ожидания и стратегические приоритеты бизнеса в условиях длительной войны, глобальной экономической нестабильности и ускорения технологических изменений.

Опрос охватил 92 руководителей и руководительниц, среди которых 61% мужчин, 38% женщин и 1% респондентов, которые не указали пол. В исследовании приняли участие представители различных отраслей экономики, больше всего – из технологического сектора (23%), промышленного производства (14%) и потребительского рынка (10%).

Анкета состояла из 34 вопросов, адаптированных из глобального исследования KPMG 2025 CEO Outlook. Украинская версия сохраняет сопоставимость с международной методологией, одновременно содержит дополнительный блок «Роль бизнеса в восстановлении Украины», разработанный специально для локального исследования и отсутствующий в глобальной версии.