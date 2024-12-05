Осторожный оптимизм. Как CEO в Украине адаптируются к неопределенности – исследование KPMG в Украине

Украинские CEO в 2024 году демонстрируют умеренный оптимизм относительно экономических перспектив: 54% руководителей и руководительниц уверены в росте своих компаний, а 50% – в развитии своих отраслей. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Украинский бизнес глазами руководителей и руководительниц 2024», проведенного компанией KPMG в Украине.