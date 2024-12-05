Осторожный оптимизм. Как CEO в Украине адаптируются к неопределенности – исследование KPMG в Украине

Украинские CEO в 2024 году демонстрируют умеренный оптимизм относительно экономических перспектив: 54% руководителей и руководительниц уверены в росте своих компаний, а 50% – в развитии своих отраслей. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Украинский бизнес глазами руководителей и руководительниц 2024», проведенного компанией KPMG в Украине.
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Ключевые факты
- Уверенность в перспективах экономики Украины выросла до 46% по сравнению с 44% в 2022 году, хотя этот показатель ниже уровня уверенности в мире, который превышает 70%, говорится в исследовании.
- Украинские руководители наиболее уверены в сферах, находящихся под их прямым контролем – собственных компаниях, в то время как оценка мировой экономики остается сдержанной (37%). Эти цифры свидетельствуют об адаптации к неопределенности и поиске новых возможностей для развития в условиях войны, отмечают авторы исследования.
- 44% украинских СЕО характеризуют свой интерес в сфере слияний и поглощений как низкий, высокий уровень интереса проявили лишь 19% руководителей и руководительниц организаций. В мире же 45% СЕО компаний считают, что их участие в M&A будет оказывать существенное влияние на деятельность их компаний.
- Большинство украинских лидеров (60%) называют построение взаимоотношений с клиентами и репутацию бренда главными сферами влияния ESG-стратегий в ближайшие три года.
- Только 42% украинских CEO ожидают значительного прироста прибыли от ESG-инвестиций в ближайшие три–пять лет по сравнению с 55% их глобальных коллег.
- 77% украинских CEO поддерживают гибридный формат работы, хотя его популярность снизилась по сравнению с 2022 годом (88%). В то же время доля поклонников офисного формата выросла с 5% до 15%. Глобальные лидеры наоборот возвращаются к традиционному офисному формату – его поддерживают 83% респондентов.
- Основными факторами, влияющими на операционную деятельность украинских компаний, являются обмен знаниями между работниками (37%) и разрыв между поколениями (33%). Мнение украинских СЕО демонстрирует стремление к внутреннему росту и адаптации в условиях быстрых социальных изменений, что отличает украинские тенденции от глобальных, где на первый план выходят демографические вызовы.
- 42% украинских CEO отмечают повышение эффективности и производительности как главное преимущество внедрения генеративного ИИ. Автоматизация рутинных задач и ускорение анализа данных (21%) создают новые способности для развития бизнеса. Среди ключевых вызовов для украинских компаний – стоимость реализации (46%) и нехватка технических навыков (39%).
- 62% украинских CEO планируют инвестировать в ИИ для продаж и маркетинга, 44% – в HR-направление, что существенно отличает их подход от глобальных компаний, акцентирующих на финансах (50%).
Методология исследования
Исследование базируется на ответах руководителей из разных секторов экономики, собранных в июле–сентябре 2024 года. Участники представляют в основном технологический сектор (21%), розничную торговлю (15%) и промышленное производство (10%). Большинство компаний имеют доходы до $500 млн (88%).
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