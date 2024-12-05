Обережний оптимізм. Як CEO в Україні адаптуються до невизначеності – дослідження KPMG в Україні

Українські CEO у 2024 році демонструють помірний оптимізм щодо економічних перспектив: 54% керівників і керівниць упевнені у зростанні своїх компаній, а 50% – у розвитку своїх галузей. Про це свідчать результати дослідження «Український бізнес очима керівників та керівниць 2024», проведеного компанією KPMG в Україні.