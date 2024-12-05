Обережний оптимізм. Як CEO в Україні адаптуються до невизначеності – дослідження KPMG в Україні

Українські CEO у 2024 році демонструють помірний оптимізм щодо економічних перспектив: 54% керівників і керівниць упевнені у зростанні своїх компаній, а 50% – у розвитку своїх галузей. Про це свідчать результати дослідження «Український бізнес очима керівників та керівниць 2024», проведеного компанією KPMG в Україні.
⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».
Ключові факти
- Впевненість у перспективах економіки України зросла до 46% порівняно з 44% у 2022 році, хоча цей показник нижчий за рівень впевненості у світі, який перевищує 70%, йдеться у дослідженні.
- Українські керівники найбільш впевнені у сферах, що знаходяться під їхнім прямим контролем – власних компаніях, тоді як оцінка світової економіки залишається стриманою (37%). Ці цифри свідчать про адаптацію до невизначеності та пошук нових можливостей для розвитку в умовах війни, зазначають автори дослідження.
- 44% українських СЕО характеризують своє зацікавлення у сфері злиттів і поглинань як низьке, високий рівень інтересу виявили лише 19% керівників і керівниць організацій. Натомість у світі 45% СЕО компаній вважають, що їхня участь у M&A буде мати суттєвий вплив на діяльність їхніх компаній.
- Більшість українських лідерів і лідерок (60%) називають побудову взаємовідносин із клієнтами та репутацію бренду головними сферами впливу ESG-стратегій у найближчі три роки.
- Лише 42% українських CEO очікують значного приросту прибутку від ESG-інвестицій у найближчі три–п’ять років порівняно з 55% їхніх глобальних колег.
- 77% українських CEO підтримують гібридний формат роботи, хоча його популярність знизилася порівняно з 2022 роком (88%). Водночас частка прихильників офісного формату зросла з 5% до 15%. Глобальні лідери навпаки повертаються до традиційного офісного формату – його підтримують 83% респондентів.
- Основними факторами, що впливають на операційну діяльність українських компаній, є обмін знаннями між працівниками (37%) і розрив між поколіннями (33%). Погляди українських СЕО демонструють прагнення до внутрішнього зростання та адаптації в умовах швидких соціальних змін, що відрізняє українські тенденції від глобальних, де на перший план виходять демографічні виклики.
- 42% українських CEO зазначають про підвищення ефективності та продуктивності як головну перевагу впровадження генеративного ШІ. Автоматизація рутинних завдань і прискорення аналізу даних (21%) створюють нові можливості для розвитку бізнесу. Серед ключових викликів для українських компаній – вартість реалізації (46%) та нестача технічних навичок (39%).
- 62% українських CEO планують інвестувати в ШІ для продажів і маркетингу, 44% – у HR-напрям, що суттєво відрізняє їхній підхід від глобальних компаній, які акцентують на фінансах (50%).
Методологія дослідження
Дослідження базується на відповідях керівників із різних секторів економіки, зібраних у липні–вересні 2024 року. Учасники представляють переважно технологічний сектор (21%), роздрібну торгівлю (15%) і промислове виробництво (10%). Більшість компаній мають доходи до $500 млн (88%).
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.