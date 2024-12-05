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Обережний оптимізм. Як CEO в Україні адаптуються до невизначеності – дослідження KPMG в Україні

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

2 хв читання

Українські CEO у 2024 році демонструють помірний оптимізм щодо економічних перспектив: 54% керівників і керівниць упевнені у зростанні своїх компаній, а 50% – у розвитку своїх галузей. Про це свідчать результати дослідження «Український бізнес очима керівників та керівниць 2024», проведеного компанією KPMG в Україні. 

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Ключові факти

  • Впевненість у перспективах економіки України зросла до 46% порівняно з 44% у 2022 році, хоча цей показник нижчий за рівень впевненості у світі, який перевищує 70%, йдеться у дослідженні. 
  • Українські керівники найбільш впевнені у сферах, що знаходяться під їхнім прямим контролем – власних компаніях, тоді як оцінка світової економіки залишається стриманою (37%). Ці цифри свідчать про адаптацію до невизначеності та пошук нових можливостей для розвитку в умовах війни, зазначають автори дослідження.
  • 44% українських СЕО характеризують своє зацікавлення у сфері злиттів і поглинань як низьке, високий рівень інтересу виявили лише 19% керівників і керівниць організацій. Натомість у світі 45% СЕО компаній вважають, що їхня участь у M&A буде мати суттєвий вплив на діяльність їхніх компаній.
  • Більшість українських лідерів і лідерок (60%) називають побудову взаємовідносин із клієнтами та репутацію бренду головними сферами впливу ESG-стратегій у найближчі три роки. 
  • Лише 42% українських CEO очікують значного приросту прибутку від ESG-інвестицій у найближчі три–п’ять років порівняно з 55% їхніх глобальних колег. 
  • 77% українських CEO підтримують гібридний формат роботи, хоча його популярність знизилася порівняно з 2022 роком (88%). Водночас частка прихильників офісного формату зросла з 5% до 15%. Глобальні лідери навпаки повертаються до традиційного офісного формату – його підтримують 83% респондентів. 
  • Основними факторами, що впливають на операційну діяльність українських компаній, є обмін знаннями між працівниками (37%) і розрив між поколіннями (33%). Погляди українських СЕО демонструють прагнення до внутрішнього зростання та адаптації в умовах швидких соціальних змін, що відрізняє українські тенденції від глобальних, де на перший план виходять демографічні виклики.
  • 42% українських CEO зазначають про підвищення ефективності та продуктивності як головну перевагу впровадження генеративного ШІ. Автоматизація рутинних завдань і прискорення аналізу даних (21%) створюють нові можливості для розвитку бізнесу. Серед ключових викликів для українських компаній – вартість реалізації (46%) та нестача технічних навичок (39%). 
  • 62% українських CEO планують інвестувати в ШІ для продажів і маркетингу, 44% – у HR-напрям, що суттєво відрізняє їхній підхід від глобальних компаній, які акцентують на фінансах (50%). 
Обережний оптимізм. Як CEO в Україні адаптуються до невизначеності – дослідження KPMG в Україні /Фото 1
Обережний оптимізм. Як CEO в Україні адаптуються до невизначеності – дослідження KPMG в Україні /Фото 2
Обережний оптимізм. Як CEO в Україні адаптуються до невизначеності – дослідження KPMG в Україні /Фото 3
Обережний оптимізм. Як CEO в Україні адаптуються до невизначеності – дослідження KPMG в Україні /Фото 4
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Методологія дослідження

Дослідження базується на відповідях керівників із різних секторів економіки, зібраних у липні–вересні 2024 року. Учасники представляють переважно технологічний сектор (21%), роздрібну торгівлю (15%) і промислове виробництво (10%). Більшість компаній мають доходи до $500 млн (88%). 

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