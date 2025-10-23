Forbes Digital підписка
Чистая прибыль ПриватБанка за 9 месяцев выросла на 5%, до 50,6 млрд грн

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

За 9 месяцев 2025 года ПриватБанк получил чистую прибыль в размере 50,6 млрд грн, что на 4,7% больше по сравнению с 48,35 млрд грн за аналогичный период 2024-го. Об этом сообщила пресс-служба банка.

  • Операционная прибыль до учета переоценок, резервов под кредитные риски и налогов составила 62,6 млрд грн, демонстрируя рост на 15% по сравнению с девятью месяцами 2024 года. Чистый кредитный портфель банка вырос на 30 млрд грн (+27%), достигнув 143 млрд грн по состоянию на 30 сентября 2025-го, что обеспечивает банку лидерство с долей рынка почти 15%.
  • Объем депозитов физических лиц увеличился на 59 млрд грн (+13%), достигнув 505 млрд грн, с долей рынка 22,9%.
  • Финансовые результаты обусловлены ростом чистых процентных доходов (+19%) и комиссионных поступлений (+5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель операционной эффективности (CIR) составляет 24,07%, что значительно ниже среднего по банковской системе (41,77%).
  • На социальные и благотворительные инициативы, направленные на финансовую грамотность, безбарьерность и развитие общин, банк выделил 156,8 млн грн.

Контекст

В первом полугодии чистая прибыль ПриватБанка составила 34,9 млрд грн, что на 14% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Ранее заместитель главы правления ПриватБанка по вопросам финансов Лариса Чернышева сообщила, что банк направил в госбюджет 32,1 млрд грн дивидендов. Эта сумма составляет более половины общего объема дивидендов, запланированных на 2025 год от государственных и коммунальных предприятий (50 млрд грн).

