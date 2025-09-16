Наблюдательный совет ПриватБанка принял решение о двух членах правления: Дмитрий Мусиенко останется на своем посту еще на пять лет, а полномочия Евгения Заиграева продлили на три месяца, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Подробности

По итогам конкурса, победителем на должность члена правления по розничному бизнесу стал Дмитрий Мусиенко, с которым подписан новый трудовой контракт на пять лет.

Полномочия члена правления по корпоративному и малому и среднему бизнесу Евгения Заиграева продлены на три месяца – до завершения конкурсного отбора и утверждения нового руководителя.

Контекст

Дмитрий Мусиенко работает в ПриватБанке с 2020 года, а с сентября 2022-го отвечает за розничный бизнес и управляет региональной сетью из почти 1200 отделений. У него 29 лет опыта работы в украинских и международных финансовых учреждениях, в частности, Societe Generale, Piraeus Bank Group и BNP Paribas Group. За время его руководства банк упрочил позиции на розничном рынке и расширил инновационные сервисы для клиентов.

Евгений Заиграев пришел в ПриватБанк в 2020 году, а с 2022-го отвечал за развитие малого и среднего бизнеса. В 2024 году он был назначен на должность члена правления по вопросам корпоративного и МСБ. Как отметила пресс-служба банка, под его руководством ПриватБанк расширил портфель продуктов для бизнеса и существенно увеличил кредитование: только за последние восемь месяцев объем кредитов вырос на 40%, до 46 млрд грн.