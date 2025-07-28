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Чистая прибыль ПриватБанка выросла до рекордных 34,9 млрд грн за первое полугодие

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

ПриватБанк за первое полугодие получил чистую прибыль в размере 34,9 млрд грн после уплаты налога на прибыль в 25%. Это на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года (30,6 млрд грн) и на 17,5% превышает показатель первого полугодия 2023 года (29,7 млрд грн). Об этом говорится в сообщении компании от 28 июля.

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Подробности

  • Операционная прибыль до учета резервов и переоценок достигла 43 млрд грн, что на 19% (+6,7 млрд грн) превышает показатель за первое полугодие 2024 года.
  • Чистый кредитный портфель банка увеличился на 17,4 млрд грн, превысив 130 млрд грн, что подтверждает активную поддержку бизнеса и населения Украины.
  • Объем депозитов физических лиц вырос на 58 млрд грн, а общая сумма средств клиентов достигла 487 млрд грн., демонстрируя рост на 13% за год.
  • Такие результаты в банке аргументируют ростом чистых процентных доходов (+18%) и комиссионных поступлений (+7%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • На благотворительные и социальные проекты банк направил 97,3 млн грн.

Контекст

В июне заместитель председателя правления ПриватБанка по вопросам финансов Лариса Чернышева сообщила, что банк перечислил в государственный бюджет 32,1 млрд грн дивидендов. Эта сумма составляет более половины общего объема дивидендов, запланированных на 2025 год от государственных и коммунальных предприятий (50 млрд грн).

«Эти выплаты свидетельствуют о высокой эффективности деятельности ПриватБанка, его весомом вкладе в обеспечение макрофинансовой стабильности страны и успешном выполнении стратегических целей правительства», – заявила Чернышева.

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