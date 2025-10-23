За 9 місяців 2025 року ПриватБанк отримав чистий прибуток у розмірі 50,6 млрд грн, що на 4,7% більше порівняно з 48,35 млрд грн за аналогічний період 2024-го. Про це повідомила пресслужба банку.

Деталі

Операційний прибуток до врахування переоцінок, резервів під кредитні ризики та податків склав 62,6 млрд грн, демонструючи зростання на 15% порівняно з девʼятьма місяцями 2024 року. Чистий кредитний портфель банку зріс на 30 млрд грн (+27%), досягнувши 143 млрд грн станом на 30 вересня 2025-го, що забезпечує банку лідерство з часткою ринку майже 15%.

Обсяг депозитів фізичних осіб збільшився на 59 млрд грн (+13%), сягнувши 505 млрд грн, із часткою ринку 22,9%.

Зазначається, що фінансові результати зумовлені зростанням чистих процентних доходів (+19%) та комісійних надходжень (+5%) порівняно з аналогічним періодом минулого року. Показник операційної ефективності (CIR) становить 24,07%, що значно нижче середнього по банківській системі (41,77%).

На соціальні та благодійні ініціативи, спрямовані на фінансову грамотність, безбар’єрність та розвиток громад, банк виділив 156,8 млн грн.

Контекст

У першому півріччі чистий прибуток ПриватБанку становив 34,9 млрд грн, що на 14% більше, ніж за аналогічний період торік.

Раніше заступниця голови правління ПриватБанку з питань фінансів Лариса Чернишова повідомила, що банк спрямував до держбюджету 32,1 млрд грн дивідендів. Ця сума становить понад половину від загального обсягу дивідендів, запланованих на 2025 рік від державних і комунальних підприємств (50 млрд грн).