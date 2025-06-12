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Это составляет более половины запланированных на 2025 год доходов от дивидендов государственных и коммунальных предприятий (50 млрд грн).

«Эти платежи являются ярким подтверждением высокой эффективности работы ПриватБанка, его значительного вклада в макрофинансовую стабильность государства и успешной реализации стратегических задач правительства», – отметила Чернышева.

Контекст

Согласно решению Кабинета Министров ПриватБанк уплатил 80% чистой прибыли за 2024 год, которая составила 40,1 млрд грн, в виде дивидендов. Кроме того, банк установил рекорд среди украинских банков, уплатив 41 млрд грн налога на прибыль по итогам 2024 года.