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ПриватБанк перечислил в бюджет 32,1 млрд грн дивидендов

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

ПриватБанк направил в государственный бюджет 32,1 млрд грн дивидендов, сообщила заместитель главы правления банка по финансам Лариса Чернышева 12 июня.

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  • Это составляет более половины запланированных на 2025 год доходов от дивидендов государственных и коммунальных предприятий (50 млрд грн).
  • «Эти платежи являются ярким подтверждением высокой эффективности работы ПриватБанка, его значительного вклада в макрофинансовую стабильность государства и успешной реализации стратегических задач правительства», – отметила Чернышева.

Контекст

Согласно решению Кабинета Министров ПриватБанк уплатил 80% чистой прибыли за 2024 год, которая составила 40,1 млрд грн, в виде дивидендов. Кроме того, банк установил рекорд среди украинских банков, уплатив 41 млрд грн налога на прибыль по итогам 2024 года.

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