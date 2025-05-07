Чистая прибыль «Vodafone Украина» снизилась почти на четверть в первом квартале

Чистая прибыль группы «Vodafone Украина» в первом квартале составила 697 млн ​​грн, что меньше на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания 7 мая. Снижение связано с реализацией реструктуризации еврооблигаций, увеличением инвестиций и налогов.

Ключевые факты

По результатам первых трех месяцев года выручка Vodafone выросла на 14%, до 6,59 млрд грн. Основными факторами роста стали увеличение объемов использования дата-услуг и количества интернет-пользователей и, соответственно, доходов от услуг – как мобильной, так и фиксированной связи, пояснила компания.

Показатель OIBDA (операционная прибыль) вырос на 5% в первом квартале 2025 года и составил 3,34 млрд грн. Показатель ARPU тоже вырос – средний доход на одного пользователя составил 128,2 грн в месяц.

Абонентская база уменьшилась на 0,6% по отношению к первому кварталу 2024 года.

В начале года Vodafone почти в два раза увеличил инвестиции в инфраструктуру. Инвестиции за первый квартал достигли 1,59 млрд грн. Всего за прошедшие три года с начала полномасштабной войны Vodafone инвестировал в Украине более 17 млрд грн в развитие телекоммуникационной инфраструктуры.

Контекст

В 2023 году «Vodafone Украина» увеличил выручку на 9%, до 21,6 млрд грн, а инвестиции в инфраструктуру выросли на 58%, до 5,7 млрд грн. Основной рост доходов обеспечен развитием фиксированной связи и увеличением использования дата-услуг.

«Vodafone Украина» в 2024 году получил чистую прибыль в размере 3,54 млрд грн, что на 30% меньше по сравнению с предыдущим годом.