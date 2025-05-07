Чистий прибуток «Vodafone Україна» знизився майже на чверть у першому кварталі

Чистий прибуток групи «Vodafone Україна» у першому кварталі становив 697 млн грн, що менше на 24%, як порівняти з аналогічним періодом минулого року, повідомляє компанія 7 травня. Зниження повʼязане із реалізацією реструктуризації єврооблігацій, збільшенням інвестицій та податків.

Ключові факти

За результатами перших трьох місяців року виторг Vodafone зріс на 14%, до 6,59 млрд грн. Основними факторами зростання стали збільшення обсягів користування дата-послугами та кількості інтернет-користувачів і, відповідно, доходів від послуг – як мобільного, так і фіксованого звʼязку, пояснила компанія.

Показник OIBDA (операційний прибуток) зріс на 5% у першому кварталі 2025 році і становив 3,34 млрд грн. Показник ARPU теж зріс – середній дохід на одного користувача становив 128,2 грн на місяць.

Абонентська база зменшилася на 0,6% відносно першого кварталу 2024 року.

На початку року Vodafone майже вдвічі збільшив інвестиції в інфраструктуру. Інвестиції протягом першого кварталу досягли 1,59 млрд грн. Загалом протягом минулих трьох років від початку повномасштабної війни Vodafone інвестував в Україні понад 17 млрд грн у розвиток телекомунікаційної інфраструктури.

Контекст

У 2023 році «Vodafone Україна» збільшив виторг на 9%, до 21,6 млрд грн, а інвестиції в інфраструктуру зросли на 58%, до 5,7 млрд грн. Основне зростання доходів забезпечене розвитком фіксованого зв’язку та збільшенням використання дата-послуг.

«Vodafone Україна» у 2024 році отримав чистий прибуток у розмірі 3,54 млрд грн, що на 30% менше порівняно з попереднім роком.