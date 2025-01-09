ГБР задержало «номинального владельца» онлайн-казино Pin-Up, подозреваемого в отмывании российских денег

Государственное бюро расследований (ГБР) задержало номинального владельца компании, работавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up, говорится в сообщении пресс-службы ГБР. Следствие не называет фамилию подозреваемого. На фото, опубликованном ГБР, видно задержание мужчины, похожего на владельца Pin-Up Ukraine (ООО «Укр Гейм Технолоджи») Игоря Зотько.

Подробности

Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие заявляет, что реальными владельцами компании являются россияне, а задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, получившего лицензию на проведение азартных игр.

По версии ГБР, задержанный долгое время находился на территории Кипра, где проводил время с гражданами РФ – реальными владельцами онлайн-казино.

В заявлении ГБР отмечается, что следствие имеет документально подтвержденные связи онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами.

На основании собранных доказательств доложено о подозрениях фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино и топ-менеджеру контролирующего органа по фактам пособничества государству-агрессору, а также директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

В настоящее время Бюро совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных средств в доход государства в соответствии с нормами действующего законодательства.

ГБР задержало «номинального владельца» онлайн-казино Pin-Up. Вероятно, речь идет об Игоре Зотько

Контекст

В сентябре 2024 года суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генпрокурора о передаче в АРМА более 2,6 млрд грн (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями РФ.

В начале декабря стало известно, что ГБР сообщило о подозрении в пособничестве России владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино. Суд избрал меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бенефициарных владельцев онлайн-казино, директора и владельца товарного знака и доменного имени. Также была применена мера пресечения в виде содержания под стражей к руководителю КРАИЛ.