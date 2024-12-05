ДБР повідомило про підозру у пособництві Росії власникам та топменеджерам онлайн-казино

Працівники ДБР повідомили про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино. Їм інкримінують відмивання російських грошей і пособництво державі-агресору. Голова АРМА Олена Дума повідомила , що йдеться про онлайн-казино Pin-Up. Раніше у рамках цієї справи у розпорядження АРМА передали 2,6 млрд грн .

Деталі

ДБР заявило, що отримало фактів пособництва представників онлайн-казино державі-агресору. Зокрема, документально підтвердилися зв’язки компанії із представниками РФ, російським капіталом та з підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів, зазначило слідство.

ДБР провело комплекс заходів, які підтвердили «негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино».

Слідство заявляє, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою діяльність на окупованій території Луганської області, наповнюючи таким чином бюджет агресора.

Особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, фінансувала ветеранів так званої «СВО». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території РФ та російських вебресурсах, йдеться у повідомленні.

Бюро та інші уповноважені органи вживають заходів для стягнення арештованих та переданих АРМА коштів в дохід держави.

Контекст

У вересні цього року суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генпрокурора про передачу до АРМА понад 2,6 млрд грн (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками РФ.

Фігуранти при цьому спробували зняти арешт з переданих до АРМА активів, заявляло ДБР.

5 листопада Кабмін погодив придбання АРМА за рахунок цих коштів військових облігацій у сумі 2 млрд грн.