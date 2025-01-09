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ДБР затримало «номінального власника» онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Затримання власника онлайн-казино Pin-Up /повідомлення ДБР

Затримання власника онлайн-казино Pin-Up Фото повідомлення ДБР

Держане бюро розслідування (ДБР) затримало номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up, йдеться у повідомленні пресслужби ДБР. Слідство не називає прізвища підозрюваного. На фото, опублікованому ДБР, видно затримання чоловіка, схожого на власника Pin-Up Ukraine (ТОВ «Укр Гейм Технолоджі») Ігоря Зотька.

Деталі

  • Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 
  • Слідство заявляє, що реальними власниками компанії є росіяни, а затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію на проведення азартних ігор. 
  • За версією ДБР, затриманий тривалий час перебував на території Кіпру, де проводив спільний час із громадянами РФ – реальними власниками онлайн-казино.
  • У заяві ДБР зазначається, що слідство має документально підтверджені зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.
  • На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також директору та власнику торгової марки й доменного імені.
  • Наразі Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих коштів в дохід держави відповідно до норм чинного законодавства.
ДБР затримало Ігоря Зотька, власника онлайн-казино Pin-Up

ДБР затримало «номінального власника» онлайн-казино Pin-Up. Ймовірно, йдеться про Ігоря Зотька

Контекст

У вересні 2024 року суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генпрокурора про передачу до АРМА понад 2,6 млрд грн (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками РФ.

На початку грудня стало відомо, що ДБР повідомило про підозру у пособництві Росії власникам та топменеджерам онлайн-казино. Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені. Також застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до керівника КРАІЛ.

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