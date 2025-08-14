Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

DeepSeek отложила запуск новой ИИ-модели из-за проблем с чипами Huawei – FT

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Китайская компания DeepSeek перенесла релиз модели R2 после неудачной попытки научить ее на чипах Huawei Ascend. Это демонстрирует ограниченность возможностей Китая в попытках найти альтернативу американским технологиям, пишет FT.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • После выпуска модели R1 в январе власти Китая поощряли DeepSeek использовать Huawei Ascend вместо Nvidia. Однако во время тренировки R2 на чипах Huawei возникли стабильные технические проблемы, из-за которых компания перешла на Nvidia для обучения и оставила Ascend только для инференса (работы готовой модели). Это стало главной причиной задержки запуска с мая и дало фору конкурентам, отметило издание.
  • Инженеры Huawei работали непосредственно в офисе DeepSeek, но даже с их помощью провести успешную тренировку модели на Ascend не удалось. Дополнительной причиной задержки стала продолжительная маркировка данных для обновленной версии.
  • Эксперты отмечают, что китайские чипы уступают Nvidia по стабильности, скорости соединения и качеству программного обеспечения.
  • В то же время, по словам исследователей, Huawei переживает «болезнь роста» и со временем может адаптироваться к полноценной тренировке больших моделей.
  • Борьба за экосистему ИИ в Китае обостряется, и преимущество может определить качество и удобство инструментов для разработчиков, отмечают эксперты.

Контекст

В конце июля администрация Трампа остановила введение новых ограничений на экспорт технологий в Китай.

Задержка DeepSeek происходит на фоне давления Пекина на национальные компании, чтобы те обосновывали закупки Nvidia H20 и переходили на Huawei и Cambricon.

Nvidia недавно договорилась возобновить продажу H20 в Китае, согласившись передавать часть доходов правительству США.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні