Администрация Дональда Трампа предоставила Nvidia разрешение на продажу ИИ-чипа H20 китайским клиентам. Это произошло после нескольких месяцев запрета и личной встречи гендиректора компании Дженсена Хуанга с президентом США, пишет WSJ.

Подробности

На прошлой неделе Хуанг прибыл в Пекин после смены позиции Вашингтона по экспортным ограничениям. По словам CEO Nvidia, он «очень доволен» таким решением.

Чип H20, созданный специально для китайского рынка, стал бестселлером в стране с момента запуска в 2024 году. Теперь Nvidia сообщила, что в скором времени возобновит поставки, как только получит соответствующие лицензии от Минторга США.

Параллельно компания разработала новый ИИ-чип на базе архитектуры Blackwell. Этот чип ориентирован на автоматизацию производства и логистику, но содержит определенные ограничения в мощностях, чтобы удовлетворить требования американских регуляторов по экспортному контролю.

Решение Вашингтона было воспринято в Пекине как жест доброй воли в рамках торгового перемирия, заключенного в июне, отметило издание. Оно предполагает, в частности, обязательство Китая активизировать выдачу разрешений на экспорт редкоземельных металлов. На этой неделе власти КНР также одобрили долгожданное соглашение на $35 млрд о приобретении американским Synopsys китайского бизнеса.

Встречи Хуанга с Трампом и министром торговли Говардом Латником стали ключевыми в кампании Nvidia за сохранение присутствия в Китае. По словам собеседников WSJ, Хуан убеждал президента в том, что доминирование США в ИИ возможно только при условии свободного доступа к мировым рынкам.

В то же время в США растет внимание к активности компании в Китае. Сенаторы Джим Бэнкс и Элизабет Уоррен направили письмо Хуану с просьбой избегать контактов с китайскими компаниями, связанными с армией и спецслужбами.

Контекст

Несмотря на успехи Nvidia, компания первой в мире достигла капитализации более $4 трлн – китайский рынок остается одной из немногих уязвимых точек для производителя ИИ-чипов.

Несмотря на текущее разрешение, геополитические риски остаются высокими: в случае ухудшения торговых отношений США готовы ужесточить ограничения, включая запрет на оборудование для производства микрочипов.

Под угрозой – потенциальное соглашение между США и ОАЭ по поставкам нескольких сотен тысяч чипов Nvidia, которое с мая не продвинулось из-за опасений, что эти технологии в конечном счете могут оказаться в Китае.

Администрация Трампа в апреле фактически запретила Nvidia продавать чип H20, адаптированный для соответствия прежним правилам экспортного контроля, что привело к списанию компанией $5,5 млрд.

В попытке остановить глобальное распространение китайских технологий искусственного интеллекта, правительство США предостерегло компании от использования продуктов из Китая, включая процессоры Ascend компании Huawei. Министерство торговли Китая раскритиковало этот шаг, призвав США «немедленно исправить свои ошибки» и прекратить «дискриминационную» практику.