Выпуск новой языковой модели R2 от DeepSeek задерживается из-за дефицита серверных чипов американской Nvidia, пишет The Information . Проблема обострилась после того, как США запретили поставки чипов Nvidia H20, созданных специально для китайского рынка.

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Большинство облачных клиентов, которые используют модель DeepSeek R1, полагаются именно на чипы H20.

Инженеры китайской компании несколько месяцев работают над усовершенствованием R2, однако гендиректор Лян Вэньфэн считает, что модель еще не достигла нужного уровня производительности. DeepSeek пока не определила, когда состоится релиз R2.

Команда разработчиков продолжает работу над моделью, и ее выпуск состоится только после окончательного одобрения Ляна, отметило издание.

Если R2 превзойдет существующие модели с открытым кодом, спрос на нее может перегрузить китайских облачных провайдеров, уже страдающих от недостатка чипов Nvidia.

Контекст

США с 2022 года постепенно ограничивают экспорт передовых чипов в Китай, опасаясь их возможного военного использования. Осенью 2023-го Вашингтон усилил эти ограничения.

С тех пор чип H20 стал самой мощной моделью Nvidia, разрешенной для экспорта в Китай – до того момента, как в апреле 2024 года США требовали на него лицензию.

В ответ Nvidia приступила к разработке упрощенной версии H20, ориентируясь на новые технические критерии. Это уже не первая попытка компании удержать позицию на одном из ключевых рынков. Китай в 2024 финансовом году принес Nvidia $17 млрд выручки – это 13% от общего дохода.

Спрос на H20 среди китайских гигантов, таких как Tencent, Alibaba и ByteDance, резко возрос на фоне активного развития более дешевых моделей ИИ, которые создают локальные стартапы, в частности DeepSeek.

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые экспортные ограничения на чипы Nvidia, в частности модель H20 для Китая.

Сейчас Nvidia работает над редизайном чипов Blackwell, чтобы сохранить присутствие в регионе без нарушения правил.