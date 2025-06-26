Выпуск новой языковой модели R2 от DeepSeek задерживается из-за дефицита серверных чипов американской Nvidia, пишет The Information. Проблема обострилась после того, как США запретили поставки чипов Nvidia H20, созданных специально для китайского рынка.
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Подробности
- Большинство облачных клиентов, которые используют модель DeepSeek R1, полагаются именно на чипы H20.
- Инженеры китайской компании несколько месяцев работают над усовершенствованием R2, однако гендиректор Лян Вэньфэн считает, что модель еще не достигла нужного уровня производительности. DeepSeek пока не определила, когда состоится релиз R2.
- Команда разработчиков продолжает работу над моделью, и ее выпуск состоится только после окончательного одобрения Ляна, отметило издание.
- Если R2 превзойдет существующие модели с открытым кодом, спрос на нее может перегрузить китайских облачных провайдеров, уже страдающих от недостатка чипов Nvidia.
Контекст
США с 2022 года постепенно ограничивают экспорт передовых чипов в Китай, опасаясь их возможного военного использования. Осенью 2023-го Вашингтон усилил эти ограничения.
С тех пор чип H20 стал самой мощной моделью Nvidia, разрешенной для экспорта в Китай – до того момента, как в апреле 2024 года США требовали на него лицензию.
В ответ Nvidia приступила к разработке упрощенной версии H20, ориентируясь на новые технические критерии. Это уже не первая попытка компании удержать позицию на одном из ключевых рынков. Китай в 2024 финансовом году принес Nvidia $17 млрд выручки – это 13% от общего дохода.
Спрос на H20 среди китайских гигантов, таких как Tencent, Alibaba и ByteDance, резко возрос на фоне активного развития более дешевых моделей ИИ, которые создают локальные стартапы, в частности DeepSeek.
Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые экспортные ограничения на чипы Nvidia, в частности модель H20 для Китая.
Сейчас Nvidia работает над редизайном чипов Blackwell, чтобы сохранить присутствие в регионе без нарушения правил.
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