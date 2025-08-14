Китайська компанія DeepSeek перенесла реліз моделі R2 після невдалої спроби навчити її на чипах Huawei Ascend. Це демонструє обмеженість можливостей Китаю у намаганнях знайти альтернативу американським технологіям, пише FT .

Деталі

Після випуску моделі R1 у січні влада Китаю заохочувала DeepSeek використовувати Huawei Ascend замість Nvidia. Проте під час тренування R2 на чипах Huawei виникли стабільні технічні проблеми, через які компанія перейшла на Nvidia для навчання та залишила Ascend лише для інференсу (роботи готової моделі). Це стало головною причиною затримки запуску з травня і дало фору конкурентам, зазначило видання.

Інженери Huawei працювали безпосередньо в офісі DeepSeek, але навіть за їхньої допомоги провести успішне тренування моделі на Ascend не вдалося. Додатковою причиною затримки стало тривале маркування даних для оновленої версії.

Експерти зазначають, що китайські чипи поступаються Nvidia за стабільністю, швидкістю з’єднання та якістю програмного забезпечення.

Водночас, за словами дослідників, Huawei переживає «хворобу зростання» і з часом може адаптуватися до повноцінного тренування великих моделей.

Боротьба за екосистему ШІ в Китаї загострюється, і перевага може визначитися якістю та зручністю інструментів для розробників, зазначають експерти.

Контекст

Наприкінці липня адміністрація Трампа зупинила запровадження нових обмежень на експорт технологій до Китаю.

Затримка DeepSeek відбувається на тлі тиску Пекіна на національні компанії, щоб ті обґрунтовували закупівлі Nvidia H20 і переходили на Huawei та Cambricon.

Nvidia нещодавно домовилася відновити продаж H20 у Китаї, погодившись передавати частину доходів уряду США.