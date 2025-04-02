На восстановление в этом году не хватает почти $10 млрд – Шмыгаль

Общий дефицит финансирования для восстановления Украины в 2025 году оценивается почти в $10 млрд. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время 13-го заседания управляющего комитета Украинской платформы доноров.

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По его словам, среди основных направлений работы Украинской платформы доноров в 2025 году будут бюджетная поддержка, устойчивый финансовый ресурс для восстановления инфраструктуры, жилья, энергетики, экономическое развитие и привлечение инвестиций на пути в ЕС.

Шмыгаль напомнил, что потребность в международной финансовой поддержке для Украины в этом году составляет $39,3 млрд, и уже есть подтверждение от партнеров, что эта сумма будет покрыта.

В 2025 году правительство предусматривает почти $7,4 млрд на приоритетное восстановление, но общий дефицит финансирования, по его словам, будет оставаться на уровне почти $10 млрд.

Премьер отметил, что целью Украины на этот год является максимальная секторальная интеграция с ЕС и открытие переговоров по всем шести кластерам, в частности, для дальнейшего выполнения общих договоренностей и внедрения необходимых реформ.

Контекст

На 31 декабря 2024 года общая стоимость восстановления Украины после российского вторжения выросла до $524 млрд по сравнению с $486 млрд годом ранее, сообщили эксперты Всемирного банка, ООН, Еврокомиссии и украинского правительства. Новая цифра на 8% превышает предварительную оценку.

Среди долгосрочных потребностей больше всего средств необходимо в жилищном секторе – около $84 млрд. Далее следуют транспорт – почти $78 млрд, энергетика и добыча – примерно $68 млрд, торговля и промышленность – более $64 млрд, а также сельское хозяйство – более $55 млрд. На расчистку завалов во всех секторах требуется около $13 млрд.